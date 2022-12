Jena. Am Freitag stehen alle Zeichen auf Derby, wenn der SV Jena-Zwätzen beim SV Schott Jena II gastiert. In der vergangenen Saison gab es indes ein Nachspiel, als die Glaswerker im Norden Jenas gastierten – sie gewannen und standen am Ende dennoch mit leeren Händen da. Wie die beiden Trainer, Daniel Sander und Schotts Christian Kummer, Monate später über die Partie in der Landesklasse denken und was sie vom Derby am Freitag erwarten, erfahren Sie hier...