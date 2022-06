Abwehrspieler kehrt zum FC Rot-Weiß Erfurt zurück

Erfurt/Meuselwitz. Vom ZFC Meuselwitz kehrt Ben-Luca Moritz zum FC Rot-Weiß nach Erfurt zurück.

Regionalliga-Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt hat Ben-Luca Mo­ritz für die neue Saison unter Vertrag genommen. Der 22-Jährige kehrt vom künftigen Ligakonkurrenten ZFC Meuselwitz nach Erfurt zurück, wo er von 2017 bis 2019 bereits in der U19 und in der ersten Mannschaft spielte. Beim ZFC war der Abwehrspieler zuletzt eine unumstrittene Stammkraft, verpasste in der vergangenen Saison nur ein Spiel wegen einer Gelbsperre.

„Ich freue mich darauf, wieder im rot-weißen Trikot auflaufen zu dürfen. Ich habe richtig Bock auf die neue Saison und die neue Herausforderung mit dem Team. Auch möchte ich dem Verein und den Fans etwas zurückgeben, nachdem ich hier meine ersten Schritte im Profifußball gehen durfte“, sagte Mo­ritz über seinen Wechsel.

Erfurts Trainer Fabian Gerber erklärt: „Ben-Luca ist ein talentierter und für seine jungen Jahre sehr erfahrener Abwehrspieler. Er kennt die Stadt, die Fans und wird sich hier schnell wieder einleben. Wir sind froh, ihn wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.“ Moritz sei ein ein flexibler Abwehrspieler, der sowohl rechts als auch links spielen kann: „Mit seiner Erfahrung wird er das Team verstärken.“