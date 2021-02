Alexander Dartsch: Anlauf Nummer drei beim ZFC Meuselwitz

In der Meuselwitzer Arena kennt sich Alexander Dartsch gut aus. Hier spielte er seit 2016 mehrere Jahre

Die 13 soll wieder Glück bringen. Die Zahl hatte Fußballer Alexander Dartsch bereits bei seinen ersten beiden Stationen in Meuselwitz auf dem Rücken. „Ich war froh, als mir Präsident Wolf mitteilte, dass die Nummer noch frei ist", sagt der 26-jährige Zugang beim ZFC. Schon in der Saison 2016/17 sowie von 2018 bis 2020 schnürte der Angreifer für den Thüringer Regionalligisten die Schuhe. Davor und danach versuchte er es in Chemnitz, dort, wo er als Kind mit dem Fußball begann.