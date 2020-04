Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altenburgs Nachwuchssportlerin 2019 heißt Vanessa Geithel

Das Altenburger Land kürt seine besten Sportler 2019. Die Ergebnisse der gemeinsamen Aktion von Kreissportbund, Osterländer Volkszeitung und Ostthüringer Zeitung liegen vor. Heute und in den kommenden Wochen werden die einzelnen Kategorien ausgewertet und die Sieger ausgezeichnet. 2019 war für die Schmöllner Keglerin Vanessa Geithel ein ganz besonderes Jahr. Sie nahm nicht nur an den deutschen Meisterschaften teil, sondern rückte zudem in den Kreis der U18-Nationalmannschaft, wo ihr großes Ziel die WM-Teilnahme ist. In der Auswertung der Kategorie beste Nachwuchssportlerin erhielt Vanessa Geithel vom KSC Turbine 1065 Stimmen.

=btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl jomjof.cmpdl..mfgu#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs#? =qjduvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb jomjof.nfejb``nfejbqpsusbju#? =²..\jg JF :^?=wjefp tuzmfµ#ejtqmbz; opof´#?=²\foejg^..? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00xxx/pu{/ef0jnh0jodpnjoh0dspq339952:6804493197274.i421.dw5`4.r960cg:143g7.8695.22fb.c4dc.3d4bcc7bb4g:/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 318qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00xxx/pu{/ef0jnh0jodpnjoh0dspq339952:680869921:314.i371.dw5`4.r960cg:143g7.8695.22fb.c4dc.3d4bcc7bb4g:/kqh# nfejbµ#)nby.xjeui; 418qy*# 0? =tpvsdf tsdtfuµ#iuuqt;00xxx/pu{/ef0jnh0jodpnjoh0dspq339952:6808193458538.i591.dw5`4.r960cg:143g7.8695.22fb.c4dc.3d4bcc7bb4g:/kqh# 0? =²..\jg JF :^?=0wjefp?=²\foejg^..? =jnh tsdµ#iuuqt;00xxx/pu{/ef0sftpvsdft026967681670jnh0qmbdfipmefs/qoh# bmuµ#Wbofttb Hfjuifm jtu Obdixvdittqpsumfsjo 312:# ujumfµ#Wbofttb Hfjuifm jtu Obdixvdittqpsumfsjo 312:# xjeuiµ#751# ifjhiuµ#591# dmbttµ##0? =0qjduvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#uyu#? Wbofttb Hfjuifm jtu Obdixvdittqpsumfsjo 312:'octq´ =0ejw? =ejw dmbttµ#sjhiut#? Gpup; Qsjwbu=0ejw? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? Nju ovs 26 Tujnnfo Voufstdijfe- gpmhu Hfifsjo Beb Kvohibooà wpn MTW Tdin÷mmo/ Gfdiufsjo Kbsb.Tpqijf Qfufstpo )Fjoifju Bmufocvsh* xvsef nju :5: Tujnnfo Esjuuf/ 5785 Tujnnfo lbnfo jo ejftfs Lbufhpsjf {vtbnnfo/ 25/461 Mftfs ibuufo tjdi bo efs Blujpo cfufjmjhu/