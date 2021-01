Apoldaer Präsident Schatz sieht Nachholebedarf im Miteinander

Die Auswirkungen sind noch nicht abzuschätzen. Sagt Patrick Schatz. Der Präsident des Handball-Viertligisten HSV Apolda geht davon aus, dass die Corona-Pandemie die Thüringer Vereine auch wirtschaftlich hart treffen wird. Ja, die laufende Saison sei abgesichert, jeder trage da seinen Anteil. "Aber was kommt danach?", fragt er. Man wolle weiterhin in dieser Mitteldeutschen Oberliga spielen. Schatz aber stellt umgehend klar: "Das geht nur noch in abgespeckter Form. Spieler und Umfeld müssen sich da anpassen".

Der HSV Apolda bestehe nicht nur aus der Männermannschaft. Da sind die Frauen, die ebenso viertklassig sind, da ist aber auch der Nachwuchs, der das Fundament bilde. "Die trifft es doch am härtesten. Die Kinder können ihrem Hobby nicht nachgehen, können auch nicht sozial gefördert werden", sagt Schatz. Alle Vereine seien gefragt, dort den Hebel anzusetzen, das zuerst wieder zu aktivieren - nämlich dort, wo der Verein lebe. Wo die Eltern sich engagieren und kommen. Da spiele eine erste Männermannschaft nicht die erste Geige.

Die Hände seien aktuell gebunden - vor allem den Geldgebern gegenüber: "Ich habe ja nichts, was ich vermarkten kann", sagt Schatz. Dankbar sei er, dass alle bislang bei der Stange geblieben sind. "Ich sehe das aber nicht als selbstverständlich an", fügt er an. Zumal man nicht wisse, ob in dieser Saison überhaupt noch mal ein Ball fliege.

Einer, der das Schiff gut durch die Krise steuern soll, ist Stefan Scholz, der neue Präsident des THV. "Er hat nun die schwierige Aufgabe, die Vereine da durch zu führen. Sie zu verknüpfen, zu fordern, zu unterstützen", sagt Schatz. Das große Herausforderung aber werde sein, den Thüringer Handball konkurrenzfähig werden zu lassen. Ja, Eisenach spiele Zweite Liga - "Aber danach wird's dunkel", sagt Schatz. Das gleiche gelte im Frauenbereich, wo der THC das Aushängeschild sei, die drei Viertligisten Jena, Apolda und Altenburg aber ausnahmslos um den Klassenerhalt ringen. Es gebe ein Leistungszentrum, ein Sportgymnasium in Erfurt. "Aber nicht jedes Mädel wird Erste Liga spielen können. Das ist Humbug. Aber hier ist ein Punkt, an dem man anknüpfen kann, indem man Kooperationen schmiedet." Viele buken eigene Brötchen, proklamieren aber gleichzeitig, den Sport voranbringen zu wollen. Wenn man das Leistungsniveau in Sachsen betrachte, sei das viel höher. "Weil die einen anderen Weg gehen", erklärt der HSV-Funktionär. In die Breite gehen, Kooperationen schließen - das müsse der Plan sein. Der HSV beispielsweise habe eine solche Verbindung zum SC DHfK Leipzig und die zahle sich aus. In Sachen Miteinander habe man in Thüringen einfach Nachholebedarf. Für Mittel und Wege sei in diesem Punkt der Verband zuständig.

Eine große Hilfe wäre natürlich, wenn am Sportgymnasium Jena nun endlich auch die Handballer eine Heimat fänden. "Jena und Apolda, aber auch Hermsdorf würden davon profitieren", sagt er. Schatz regt an, eine Arbeitsgruppe dieser Klubs zu bilden, um das auf professionelle Füße zu stellen. Auch hier sei der THV zumindest als Moderator gefragt. "Wenn man die Attraktivität steigern will, muss zunächst jeder Verein für sich seinen Rahmen abstecken, welche Liga man auch wirtschaftlich stemmen kann und muss ehrlich zu sich selbst sein", sagt Schatz. Wenn Jena beispielsweise höherklassigere Ambitionen habe, sich aber keine Reserve in der Vierten Liga leisten könne, sei ja dann der HSV Apolda da - nur als ein Beispiel, wie Schatz bemerkt. Aber: "Es birgt Potential, dass hier etwas wachsen kann."