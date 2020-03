Apoldas Handball-Trainer Ralph Börmel in Quarantäne

Am Anfang, so sagt es Ralph Börmel, habe man die Lage wahrlich noch etwas belächelt. Am 8. März, zum Frauentag, habe man noch einen Tanzauftritt mit dem Männerballett hingezaubert.

Jetzt geht’s nicht mal mehr vor die eigene Haustür. Der Trainer der Handballerinnen der SG Apolda/Großschwabhausen ist in Quarantäne. Corona ist schuld. „Dass es sich binnen zehn Tagen dann so verschärft, hätte ich nicht gedacht. Das ist heftig“, sagt der frühere Übungsleiter des HBV Jena.

„Ich war mit Freunden Skifahren“, sagt er. Mehr braucht’s dazu nicht zu sagen. Mit Frau und Kindern ist er nun in seinem Häuschen ‘gefangen’. Inzwischen habe er die Hälfte der angeordneten 14 Tage aber überstanden. „Mir geht es auch gut, ich habe keinerlei Symptome“, erzählt Börmel. Getestet worden ist er auch nicht. Die Vorsichtsmaßnahme sei aber dennoch richtig. Betrachte man nur die dramatische Lage in Italien, wo täglich mehrere hundert Menschen am Tag stürben, müsse derlei für Deutschland unbedingt verhindert werden. Er wisse natürlich, dass nicht jedermann in seiner dann doch komfortablen Lage eines Eigenheims sei. „Wir haben einen kleinen Garten, da ist – genau wie im Haus – immer etwas zu tun“, berichtet er. Seine Frau sei zudem auch daheim, erledige ihre Arbeit derzeit im Homeoffice. Auch die Kind sind zugegen, an ein geregeltes Studium oder Schule ist nämlich auch nicht zu denken. Die sozialen Kontakte nach außen, das gibt Börmel zu, hätten sich aber auf fast null reduziert. „Aber das geht ja allen so“, fügt er an.

Diese Krise gut überstehen, das muss das Ziel sein. Und dann schon bald wieder am Parkettrand stehen? So sicher sei das alles noch nicht, bemerkt Börmel. Er glaube nicht daran, dass diese Saison noch regulär zu Ende gespielt werden könne. Er zitiert René Klingbeil, den Teamchef des FC Carl Zeiss Jena. „Selbst wenn wir wieder trainieren können, braucht es doch schon eine gewisse Zeit, bis alle wieder fit sind. Es ist ja nichts, wie es vorher war.“ Von null auf hundert könne man nun nicht aus der Kalten sofort wieder Punktspiele bestreiten. Es bedarf also erst einmal viel Trainings. „Und da geht es schon los, was die Hallenzeiten angeht“, sagt Börmel. Seine Spielerinnen jedenfalls zeigen sich alle sehr ehrgeizig, um auf Trab zu bleiben – alle spulen ein individuelles Trainingsprogramm ab.

Man dürfe nicht vergessen, dass der HSV Apolda ein kleiner Verein sei, auch die Sponsorenlandschaft von kleinen Handwerksbetrieben gezeichnet ist. Und auch auf die habe die Krise ihre Auswirkungen. Überstehen könne man das alles aber nur gemeinsam.