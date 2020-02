Apoldas Handballer kämpfen, aber verlieren

Man fasst es nicht. „Was soll ich meiner Mannschaft für einen Vorwurf machen?“, fragt Patrick Schatz, der Trainer der Handballer des HSV Apolda. Mit Haken und Ösen zu kämpfen, das sei völlig legitim im Abstiegskampf der Mitteldeutschen Oberliga. Der HC Aschersleben hat das fraglos am Samstagabend vor heimischer Kulisse gegen Schatz’ Glockenstädter getan – und gewonnen. Mit 24:21. Doch hier lohnt sich ein zweiter Blick aufs bloße Resultat.

Sieben Gegentore ließ der HSV Apolda nämlich in der ersten Halbzeit nur zu, führte da mit 12:7. Alles richtig gemacht, erklärt Schatz. Er war beeindruckt vom Spiel der Seinen. Taktisch diszipliniert, hinten dicht und nach vorn regelmäßig treffsicher. Und doch schwante Schatz schon Böses, weil Slobodan Veselinovic nach 20 Minuten vom Platz gestellt wurde. „Eine Rote Karte, über deren Berechtigung man ernsthaft streiten kann“, sagt Schatz. Veselinovic unterband einen Konterlauf der Gastgeber. Und dessen Spieler fiel „sagen wir drastisch“, wie es Apoldas Trainer bemerkt. Eine Zweiminutenstrafe hätte es aus seiner Sicht getan, zumal, so sagt es Schatz, „auf der anderen Seite anders agiert wurde“. Schiedsrichterschelte zwischen den Zeilen.

Doch ein Unglück kommt selten allein: „In der zweiten Halbzeit verlieren wir mit Alvaro Rajic mit schwerer Verletzung den nächsten Rückraumspieler“, sagt Schatz. Und weil auch Bojan Mirilo später nur noch angeschlagen auf die Zähne biss, war der HSV jene drei Spieler los, die in der Lage sind, aus dem Hinterhalt das Tor auch mal zu treffen. Das alles in einem „überharten Spiel“, wie Schatz erklärt. Er verstehe, dass es für die Ascherslebener um das bloße Überleben in der Liga geht, dass man da mit allem kämpft, was es gibt. „Nur ohne die drei Leute hatten wir dem nichts mehr entgegenzusetzen.“

Bis zur 43. Minute etwa war noch „alles gut“, wie Schatz erklärt, danach brachen seine HSV-Mannen aber ein. 18:15 führte man da noch – das Tor von Sebastian Wenke blieb aber für eine knappe Viertelstunde das letzte aus Sicht des HSV. Aschersleben selbst drehte die Partie bis zur 57. Minute dank eines 8:0-Laufes zu seinen Gunsten. Apolda war geschlagen. „Die Ausfälle waren nicht zu kompensieren. Die Jungs waren kaputt.“ Man habe Aschersleben zwar zunächst klar die Grenzen aufgezeigt, habe dann aber „ordentlich Dresche bezogen“ und sei dann nicht mehr aus dem Negativlauf herausgekommen.

Er möchte die Niederlage von Aschersleben nun nicht in einen Topf werfen mit jenen Pleiten der jüngeren Vergangenheit, als man es an der notwendigen Einstellung mangeln ließ. „Wir haben ja nicht wie gegen Köthen beispielsweise schlecht gespielt, sondern 30 Minuten lang richtig gut.“ Disziplin war da, man das umgesetzt, was man sich vornahm. „Wir hatten Aschersleben im Griff, ehe uns die Alternativen ausgingen. Naja“, sagt Schatz fast resignierend, um dann doch wieder in den Trotzmodus zu verfallen: „Nächste Woche geht es eben weiter. Wir haben gekämpft wie die Bären, nur fehlte es am Ende auch an der Konzentration. So sind viele Fehler passiert“, sagt der Coach, der bekanntlich gleichzeitig als Präsident seinen Nachfolger als Trainer sucht. Allerdings, so führt er aus, sammle das Team gerade nicht gerade ausreichend Argumente, um einen neuen Mann in die Glockenstadt zu locken.

Angst vor dem großen Schiffbruch, dem Abstieg, sei aber Fehl am Platze. „Wir haben die direkten Konkurrenten alle zuhause, spielen noch gegen Plauen oder Oebisfelde“, sagt Schatz. Man werde sich jetzt sammeln, die Wunden lecken – und dann wieder angreifen. Ein klein wenig Wut im Bauch kann da gar nicht schaden ...