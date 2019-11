Altenburg. In der Tischtennis-Regionalliga gastiert der argentinische Spitzenspieler Gaston Alto mit dem TSV Windsbach am Sonnabend 13 Uhr in der Skatstadt.

Gaston Alto – dieser Name hat in der Tischtenniswelt einen wohlwollenden Klang. Der Argentinier belegt in der Weltrangliste den 110. Platz und wurde vom internationalen Tischtennisverband für einen der besten Ballwechsel nominiert. Den zeigte er bei den panamerikanischen Spielen.