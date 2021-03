Bad Berkas Trainer Hanke: "Man könnte auch mal Vorreiter sein"

Jan Hanke, Bad Berkas Trainer, fordert ebenso einen Saisonabbruch. Alles andere, so sagt er, sei wenig sinnvoll.

Wenn er die aktuellen Meldungen so höre, dann wird das nichts mehr mit dem Fußball spielen in nächster Zeit. "Also sollten wir jetzt die Traute haben, die Saison auch zu beenden. Wieder von Woche zu Woche zu schauen, bringt gar nichts. Es braucht jetzt eine klare Ansage", sagt Jan Hanke, der Trainer des Kreisoberligisten Einheit Bad Berka.