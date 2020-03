Gewohntes Bild in Altenburg: das Abschlussbild der Sportler des Jahres.

Greiz. Auch der Sportlerball am 21. März in Kosma im Altenburger Land fällt aus.

Ball des Sports in Greiz verschoben

Der für den 4. April in Greiz geplante Ball des Sport mit der Proklamation der Sportler des Jahres 2019 im Landkreis Greiz wird wegen der Corona-Krise verschoben. „Wir hoffen, dass wir alle gesund durch die schweren Wochen kommen. Der Ball könnte am 5. September nachgeholt werden“, sagt Jan Koschinsky, der Vorsitzende des Kreissportbundes. Zuvor war bereits die für den heutigen Sonnabend geplante Sportlerehrung in Altenburg abgesagt worden.