Basketball-Löwen Erfurt verlieren Achterbahnfahrt

Wie in den letzten Spielen durften die Basketball-Löwen Erfurt mit einem guten Gefühl in die Halbzeitpause gehen, doch wieder mal verließen sie nach der Schlusssirene das Parkett mit hängenden Köpfen. Das 76:87 am Samstagabend bei den Dresden Titans war für die am Tabellenende angekommenen Erfurter die sechsten Pleite im siebten Spiel, während dem Fünften aus Dresden der siebte Sieg im neunten Spiel gelang.

Das Spiel war in den ersten drei Vierteln eine Achterbahnfahrt. Zunächst bestimmten die Gastgeber das Spiel und erarbeiteten sich nach zehn Minuten einen 24:16-Vorsprung. Doch die Löwen ließen sich nicht beirren und drehten im zweiten Viertel auf: Spielmacher Ricky Price gelangen elf seiner 22 Punkte in diesem Abschnitt, zudem waren die Gäste nun auch defensiv griffiger und gewannen das zweite Viertel mit 27:14 zur 43:38-Halbzeitführung.

Doch wie schon drei Tage zuvor in Hanau erlebte das Team von Trainer Uvis Helmanis ein schwaches drittes Viertel. Jetzt waren es wieder die Dresdner, die offensiv wie defensiv weniger Fehler machten, ihrerseits das Spiel wieder drehten und mit einer knappen 62:58-Führung ins letzte Viertel gingen.

Obwohl Dresden dort mit einem Dreier direkt auf sieben Punkte davon zog, blieben die wacker kämpfenden Erfurter, bei denen neben Price noch der gute Leo Saffer (15 Punkte, 9 Rebounds) sowie Lorenz Schiller und Osei (je 10 Zähler) zweistellig punkteten, dran. Erst der Dreier von Kirchner zum 79:70 1:40 Minuten vor dem Ende war die Vorentscheidung zugunsten der insgesamt stabileren Dresdner.

Die Löwen, die in fast allen Statistiken auf Augenhöhe waren, leisteten sich einmal mehr zu viele Ballverluste (20, Dresden nur 12) und müssen das dringend abstellen, wenn sie nicht frühzeitig im Kampf um die Playoffs den Anschluss verlieren wollen.

Leichter wird es für die Erfurter in der nächsten Woche nicht: Am Mittwoch geht es mit dem Auswärtsspiel beim Dritten Gießen weiter, am darauffolgenden Sonntag empfangen sie Hanau.