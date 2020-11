Co-Trainer vom Science City: „Zeit mit der Familie zu verbringen, kann nie verkehrt sein“

Jena. Basketball: Anstatt am Sonnabend in der 2. Bundesliga in Nürnberg anzutreten, absolvierten die Spieler von Science City Jena eine weitere Trainingseinheit.

Ausruhen konnten sich die Basketballer von Science City Jena am Wochenende nur bedingt. Zwar mussten sie am Sonnabend nicht die Reise gen Nürnberg antreten, zum Ball griffen sie aber dennoch. Die Partie in der 2. Basketball-Bundesliga wurde verschoben, da in den Reihen des Gastgebers Spieler positiv auf Corona getestet wurden – und so gab es für das Team von Chef-Trainer Frank Menz kurzerhand eine weitere Trainingseinheit, bevor sie am Sonntag die Basketball-Seele ein wenig baumeln lassen durften. „Wir haben einfach zwei Mannschaften gebildet und Spielsituationen simuliert“, berichtet Co-Trainer Steven Clauss, der auch darauf verweist, dass dergleichen kein Freundschaftsspiel oder gar eine Begegnung in der Liga ersetzen könne.