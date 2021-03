Science City Jena dreht Spiel gegen Bremerhaven im Schlussviertel

Jena. Science City Jena ist gerüstet für das Spiel am Mittwoch gegen den Tabellenzweiten Heidelberg. Die Partie gegen Bremerhaven wurde 89:81 gewonnen.

Mit einem umkämpften und erst im letzten Viertel sichergestellten 89:81-Heimsieg gegen die Eisbären Bremerhaven bleibt Science City Jena Tabellenführer in der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Die Mannschaft von Trainer Frank Menz lag über weite Strecken zurück, mit einer Steigerung in der zweiten Hälfte stellten die Jenaer den Sieg sicher und scheinen gerüstet für das Spiel am kommenden Mittwoch gegen den Tabellenzweiten Academics Heidelberg.

Die Gastgeber lagen zur Halbzeit mit acht Punkten zurück, drehten die Partie bis zur Schlusssirene, kämpften als Mannschaft gegen die drohende Niederlage und zeigten sich im Schlussviertel von der Freiwurflinie treffsicher. Während Dennis Nawrocki zu Beginn der Partie die Jenaer mit drei Dreiern in Folge im Spiel hielt, war es in der Folge Kasey Hill, der 31 Punkte gegen seinen Verein aus der Vorsaison erzielte.

Punkteverteilung, Science City Jena: Hill 31, Nawrocki 13, Odiase 12, Tyus 8, Nixon 8, Haukohl 7, Jostmann 6, Lodders 4, Smith – Radojicic, Rodrigues, Wolf (DNP)