Woche der Wahrheit für Science City Jena

Trainer Frank Menz sieht sein Team gerüstet. Die Brust der Saalestädter ist nach drei Siegen in Folge breit (Archivbild).

Jena. Die Zweitliga-Basketballer von Science City Jena erwartet eine schwere englische Woche. Zum Auftakt empfängt der Tabellen-Dritte aus Thüringen am Sonntag den Achten aus Trier.

Vor den Zweitliga-Basketballern von Science City Jena liegt eine englische Woche der Wahrheit. Binnen sieben Tagen empfängt der Tabellen-Dritte aus Thüringen am Sonntag erst den Achten aus Trier, reist am Mittwoch zum Fünften aus Quakenbrück, ehe – wiederum am Sonntag – das Spitzenspiel gegen den Zweiten aus Rostock ansteht.