Bei den Zweitliga-Basketballern aus Thüringen läuft es auch gegen die Gießen 46ers. Was Joshiko Saibou zum Treffen mit seinem Ex-Nationalmannschaftskollegen Robin Benzing sagt.

Kurz wurden noch einmal Erinnerungen wach. Schließlich trafen am Samstagabend in Jena in einem Spiel der 2. Basketball-Bundesliga ProA zwei Korbjäger aufeinander, die einst die deutschen Farben 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio gemeinsam vertreten hatten. „Dort habe ich Robin auch zum letzten Mal gesehen“, sagte Joshiko Saibou von Medipolis SC Jena über seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Robin Benzing, die mittlerweile für die Jobstairs Gießen 46ers aufläuft.

Auf dem Parkett, das Duell ging mit 95:86 an Saibous Jenaer, schenkten sich beide nichts. Davor und danach wurde natürlich gequatscht. Ein paar Olympia-Stories seien aufgewärmt wurden, berichtete der MSC-Aufbauspieler. „Das war schön, da habe ich mich gleich an die tolle Atmosphäre damals zurückerinnert.“ Ansonsten habe Benzing ihm gesagt, dass „er nicht mehr der Jüngste ist. Er ist aber immer noch ein toller Basketballer, das hat man wieder gesehen.“

Gießens Nyama zieht sich Platzwunde zu

In der Tat ging es in der Partie deutlich enger zu, als es das Endergebnis aussagt. Die Begegnung war hart umkämpft. Gießens Roland Nyama zog sich sogar eine stark blutende Platzwunde auf der Stirn zu. Jena führte von Beginn an, doch der fünffache Deutsche Meister aus Hessen, der mit Simon Krajcovic (21 Punkte) auch den Topscorer der Partie in seinen Reihen hatte, konnte im Schlussviertel ausgleichen und sogar die Führung erobern.

Doch Saibous Motto („Nicht aufgeben, immer weitermachen, dann wird man am Ende häufig belohnt.“) bewahrheitete sich einmal mehr. Ein bisschen „Glück“ war auch im Spiel, räumte der 33-Jährige wohl mit Blick auf einige Schiedsrichter-Entscheidungen kurz vor dem Ende ein. Aber Medipolis SC präsentierte sich einmal mehr in der entscheidenden Phase bärenstark und profitiert vom tief besetzten Kader. Neben Saibou (19 Punkte) trafen auch Blake Francis (20), Amir Hinton (19) und Kapitän Rasheed Moore (16) zweistellig.

Jena hat höheren Zuschauerschnitt als im Aufstiegsjahr

„Wir holen die engen Spiele nach Hause, die Mannschaft ist intakt“, freute sich Jenas Geschäftsführer Lars Eberlein über den Sieg zum Jubiläum der Sparkassen-Arena, die am 4. Januar 2014 eröffnet worden war. „Es sind spannende Spiele, es macht Spaß, die Halle ist voll. Wir haben einen Zuschauerschnitt, der liegt aktuell sogar über dem vom Aufstiegsjahr“, erzählte er. „Wenn es so weitergeht, wird es eine tolle Saison.“

Auch der Aufstieg ist angesichts der Tatsache, dass Jena weiter an der ProA-Tabellenspitze thront, kein Tabu-Thema. „Wenn wir aufsteigen können, haben wir immer gesagt, steigen wir auf“, so Eberlein. Was die wirtschaftlichen Voraussetzungen angeht, ist er zuversichtlich.

Saibou fühlt sich mit seiner Familie pudelwohl in Jena

Aufsteigen würde zwar gerne auch Joshiko Saibou, doch er wolle gar nicht so weit in die Zukunft schauen und die zwei freien Tage nach dem Gießen-Spiel mit seiner Familie genießen. Der Vater einer kleinen Tochter fühlt sich mit seinen Lieben in Jena pudelwohl. Den Wechsel an die Saale hat er nicht bereut. „Es gefällt uns super, super gut in Jena. Alle fühlen sich wohl. Wir haben auch ein super Team, alles greift gut ineinander“, findet er.

Das Ziel sei es nun, am Ende der Saison, also in den Play-offs, den bestmöglichen Basketball zu zeigen und bis dahin akribisch weiterzuarbeiten. Vielleicht klappt es dann auch mit dem Aufstieg.