Jena. Der US-Amerikaner war vor zehn Jahren Spieler bei Björn Harmsen, kehrte in die USA zurück, um als Co-Trainer bei Medipolis SC Jena zu arbeiten. Im März will er wieder an der Seitenlinie stehen.

Kendall Chones trägt eine schwarze Maske, hält Abstand – doch die Zeit der Isolation, sie neigt sich dem Ende entgegen. Der 39-Jährige hofft, dass er bald wieder als Assistenztrainer von Björn Harmsen einsteigen kann. „Mit geht es schon wieder viel besser“, sagt er, schaut die Spiele von Medipolis SC Jena im TV an, analysiert, arbeitet dem Cheftrainer der Jenaer Basketballer zu.