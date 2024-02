Bayreuth. Im Schlussviertel verspielt die Mannschaft von Trainer Björn Harmsen eine Zehn-Punkte-Führung beim BBC Bayreuth.

Dritte Niederlage in Folge für Medipolis SC Jena: Die Thüringer haben am Mittwochabend einen fast schon sicher geglaubten Sieg in der 2. Basketball-Bundesliga ProA noch aus der Hand gegeben. Beim BBC Bayreuth verloren die Saalestädter mit 83:86 (39:38).