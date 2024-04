Jena. Nach zwei Niederlagen in Folge in der ProA holen die Thüringer Zweitliga-Basketballer bei den Falcons wieder einen souveränen Sieg.

Medipolis SC Jena hat in der 2. Basketball-Bundesliga ProA sein Formtief vorerst überwunden. Nach zuletzt zwei Niederlagen am Stück gewannen die Thüringer am Mittwochabend mit 92:70 (50:36) bei den Nürnberg Falcons.

Nachdem sich beide Mannschaften zu Spielbeginn noch auf Augenhöhe bewegten, konnten sich die Jenaer nach und nach absetzen. Trotz des wegen einer geprellten Hand fehlenden Topscorers Amir Hinton und des Ausfalls von Lorenz Bank war Medipolis SC gegen die im Abstiegskampf steckenden Franken um den Ex-Jena-Kapitän Julius Wolf die klar tonangebende Mannschaft. Nils Schmitz traf zur ersten zweistelligen Führung (22:12). Am Ende des ersten Viertels stand es 26:14.

Im zweiten Viertel zwischenzeitlich mit 22 Punkten geführt

Mit einer starken Leistung nach Wiederbeginn wurde die Führung schnell ausgebaut. Den Jenaern schien in dieser Phase alles zu gelingen, Nürnberg nichts. Nach einem Dreier von Joshiko Saibou betrug der Vorsprung satte 22 Punkte (36:14). Doch dann fanden die Franken um den starken Daniel Monteroso zurück ins Spiel. Trotzdem lag Jena zur Pause klar mit 50:36 vorn.

Im dritten Viertel zeigten die Nürnberger aber, dass sie dieses Spiel noch nicht herschenken wollten. Die Thüringer, allen voran Saibou, machten in dieser Phase keine gute Figur. Bitter zudem: Blake Francis musste verletzt raus. Am Viertelende war der Vorsprung auf 64:54 geschmolzen.

Doch die Gäste, bei denen Stephan Haukohl mit 21 Punkten die meisten erzielte, erholten sich vom Zwischentief und bauten die Führung wieder komfortabel aus (75:55) – die Vorentscheidung zum verdienten Sieg.