Jena. Die Zweitliga-Männer von Medipolis SC Jena bezwingen die Artland Dragons mit einer starken Leistung unter dem eigenen Korb mit 86:76.

Die Basketballer von Medipolis SC Jena gewannen am Sonntag vor 2794 Zuschauern das vorletzte Heimspiel der regulären Saison gegen die Artland Dragons mit 86:76 (50:48) und verbesserten sich in der Tabelle der ProA auf Platz vier. Erst nach der Pause und vor allem im letzten Viertel erkämpften sich die Jenaer mit einer starken Abwehr den Erfolg. Der ist wichtig im Kampf um das Heimrecht in der Play-off-Runde, wofür Platz vier oder besser nötig ist.

„Wir haben nach der Pause zu unserer Stärken gefunden und den wichtigen Sieg erkämpft“, sagte Jenas Trainer Björn Harmsen. Keine zwei Meinungen zum Spiel, was auch Stephan Haukohl bestätigte: „Wir wussten, dass Quakenbrück ein unbequemer Gegner ist. In der zweiten Halbzeit haben wir besser ins Spiel gefunden, vorn und hinten. Das hat es ausgemacht.“

Starke zweite Halbzeit bringt den Erfolg

Ausgeglichen verlief das erste Viertel, doch die Jenaer, schon mit neun Fouls belastet, und die Gäste erzielten 17 von 18 möglichen Punkten von der Freiwurflinie. 26:28, so der Stand nach den ersten zehn Minuten. Es schien aus, als würde es wieder ein enges Match werden wie beim Hinspiel in der Artland-Arena, als Rasheed Lee Moore mit einem Block gegen Nikolaos Chouchoumis den denkbar knappen 90:89-Auswärtssieg sicherte. „Als ich gesehen habe, dass er den Kopf nach unten nimmt, habe ich gewusst, er zieht ab und habe mich in Stellung gebracht“, erinnerte sich der Jenaer Kapitän an die spielentscheidende Aktion Sekunden vor dem Spielende.

Auch der Jenaer Ex-Kapitän Brandon Thomas sah wieder ein offenes Spiel – und hatte ein gutes Näschen. „Wir haben in den letzten Spielen einen guten Rhythmus gefunden. Wenn wir als Team zusammenspielen, sind wir nur schwer zu schlagen, selbst von Jena.“

Umkämpft war das zweite Viertel, weder Medipolis SC Jena noch die Artland Dragons konnten sich einen Vorsprung erarbeiten. Die Gastgeber machten sich aber auch das Leben schwer mit leichtsinnigen Ballverlusten und ungenauen Würfen. Auch in der Defensive passte es noch nicht. Zäh wirkte die Partie. Halbzeitstand: 50:48.

Rebound-Plus bedeutet Schlüssel zum Erfolg

Nach der Pause zeigten Francis und Saibou mit zwei Dreiern, wie es funktionieren könnte – sieben Punkte Vorsprung. Doch die Quakenbrücker blieben der unbequeme Gegner. Sie hielten dagegen, auch weil die Jenaer Basketballer einige umstrittene Pfiffe hinnehmen mussten. 60:59 stand es nach 27 Minuten. Zwei Rebounds, zwei einfache Bälle in Folge - und es ging beim Stand von 69:62 ins vierte Viertel.

Jena zwar in keiner Phase des Spiels ein Souverän, doch der Vorsprung wuchs Stück für Stück. Sieben Minuten vor dem Ende (73:64) mit neun Punkten der größte Vorsprung der Mannschaft von Trainer Björn Harmsen. Sein Team war nun deutlich besser positioniert und konzentriert unter dem eigenen Korb. Elf Punkte Vorsprung für die Gastgeber und fünf Minuten leuchteten noch auf dem Würfel über dem Spielfeld. 75:66, wieder ein Rebound. Jena spielte die Angriffe aus – 77:66. War das die Entscheidung?

Herrera stopfte den Ball zum 80:69 in den Korb. Jena blieb stark in der Defense, 48:26 lautete das Rebound-Plus – der Schlüssel zum 86:76-Erfolg.