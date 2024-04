Holger Zaumsegel über die Vertragsverlängerung von Trainer Björn Harmsen beim Basketball-Zweitligisten.

Björn Harmsen gehört eigentlich zum Inventar bei Medipolis SC Jena. Für die Fans ist der gerade einmal 41-Jährige schon jetzt eine Art Kult-Trainer, der die Werte des Vereins, den Zusammenhalt, den die Jenaer Basketball-Familie in den vergangenen Jahren immer vorlebte, so sehr verkörperte wie nur wenige andere im Club.

Von daher war schon die Rückholaktion von Harmsen im Sommer 2023 der richtige Schritt, als es nach einer Katastrophensaison schlecht um den Standort stand und man jemanden brauchte, der die Fans wieder einfängt, der Identifikation schafft. Das ist ihm mit allen Protagonisten im Zusammenspiel gelungen und die längerfristige Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nun der logische Schritt.

Sportlich hat Harmsen die Korbjäger von der Saale wieder in die Spitzengruppe der 2. Bundesliga ProA geführt, wo sie auch hingehören. Nachdem man lange Tabellenführer war, hätte sich der eine oder andere aber sicher bessere Ergebnisse in der zweiten Hälfte der Hauptrunde gewünscht.

Dennoch werden die Saalestädter in Sachen Aufstieg in den Play-offs noch ein Wörtchen mitreden. Das Potenzial, jeden zu schlagen, haben sie. Ob eine BBL-Rückkehr schon jetzt sinnvoll ist, steht freilich auf einem anderen Blatt. Das Aufgebaute in der kommenden Saison auf ein noch stabileres Fundament in der ProA stellen, sich noch einmal steigern, wäre für die Zukunft des Vereins ebenfalls eine sehr gute Option.