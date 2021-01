Bausewein: „Werden alles dafür tun, dass Erfurt eine Sportstadt bleibt“

Zu jedem Jahreswechsel sprechen wir, traditionell im Rahmen des Erfurter Silvesterlaufes, mit Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Leider fiel diese Veranstaltung diesmal der Corona-Pandemie zum Opfer. Dennoch befragten wir das Stadtoberhaupt zu den Folgen des Lockdowns für den Erfurter Sport, kritischen Stimmen der Vereine, dem Projekt Ballsporthalle und der Entwicklung des FC Rot-Weiß.

Niemand weiß, wie lange uns die Pandemie und der damit verbundene Lockdown noch beherrschen. Welche Auswirkungen könnte dies langfristig auf die Erfurter Sportlandschaft haben?

Wenn Sie damit unseren städtischen Part meinen, also die Vorhaltung von Sportanlagen für die sportliche Betätigung aller Erfurterinnen und Erfurter, kann ich Ihnen versichern: Wir werden alles dafür tun, dass die Landeshauptstadt Erfurt eine Sportstadt bleibt und dem Schul-, Vereins- und Leistungssport ein verlässlicher Partner sein wird.

Befürchten Sie, dass dem Sport viele ehrenamtliche Trainer, Organisatoren und Helfer verloren gehen?

Natürlich lassen die Einschränkungen, die die Lockdowns und die gestiegenen Anforderungen an den Infektionsschutz mit sich gebracht haben, befürchten, dass der eine oder andere die Lust am ehrenamtlichen Engagement verliert. Vor allem dann, wenn man sich mit großem Aufwand auf sportliche Events vorbereitet hat, die plötzlich gar nicht mehr oder ohne Zuschauer durchführt werden können. Ich denke allerdings auch, dass unsere Ehrenamtler „Überzeugungstäter“ sind und selbst das Coronavirus ihnen nicht den unbändigen Willen nehmen kann, sich für den Sport und ihren Verein einzusetzen. Schwieriger könnte es sein, den Nachwuchs für das Ehrenamt zu gewinnen und bei der Stange zu halten. Da ist sicher Corona nicht das einzige Problem. Hier spielt auch der gesellschaftliche Wertewandel eine wesentliche Rolle.

Werden viele vormals organisierte Amateursportler ihr Hobby künftig allein, ohne Vereinszugehörigkeit, betreiben?

Das kann man nicht allgemeingültig beantworten. Mannschaftssportler werden sicher auch zukünftig ihren Sport gemeinsam ausüben. Bei Individualsportarten kann es schon vorkommen, dass Sportler für sich einen Mehrwert außerhalb des organisierten Sports finden. Doch da Vereine anders als der Individualsport soziale Orte mit integrativer Funktion sind, ist mir nicht bange, dass auch zukünftig die Erfurterinnen und Erfurter in der Gemeinschaft ihre Freizeit verbringen und Sport treiben wollen.

Dennoch gibt es Abmeldungen und damit ausbleibende Beitragsgelder. Wo werden diese am meisten fehlen?

Diese Frage vermag ich nicht zu beantworten. Nach dem Vereinsrecht ist die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages nicht an die konkrete Sportausübung gebunden. Natürlich können die Einschnitte, die Corona mit sich bringt, dazu führen, dass Vereinsmitglieder plötzlich nicht mehr in der Lage sind, ihren Beitrag zu zahlen. Möglicherweise war die Pandemie auch für einzelne Vereinsmitglieder Anlass, die Mitgliedschaft zu beenden. Inwieweit dies sich aber tatsächlich in der Vereinslandschaft niedergeschlagen hat, zeigt vielleicht die neue Bestandserhebung des Landessportbundes. Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass sowohl das Land als auch der Bund mit Förderprogrammen die Belastungen, die durch Corona auch für die Vereine entstanden sind, abzumildern versuchen.

Nichtsdestotrotz kritisierten viele Erfurter Vereine vor dem zweiten Lockdown, dass Kindern und Jugendlichen entgegen der Empfehlung des Landes das Training trotz strenger Hygienemaßnahmen verboten wurde. Sie befürchten ohne den organisierten Sport starke psychische Belastungen der Kinder und Familien und hinterfragen außerdem, warum Profisport weiterhin stattfinden darf. Was entgegnen Sie der Kritik?

Ich würde speziell diese Kritik gern an das Land weitergeben. Es war ein eindeutiges Signal aus der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin Ende Oktober, dass auch im „Lockdown light“ möglichst auf alles verzichtet werden soll, was nicht unbedingt notwendig ist. Oberstes Ziel war immer, dass Schulen und Kitas so lange wie möglich geöffnet bleiben. Mit der Entscheidung in der Landesverordnung, den Kinder- und Jugendsport auch außerhalb des Schulbetriebes zu ermöglichen, ist die Landesregierung von der Prämisse abgewichen. Das Resultat einer gewissen Pandemie-Inkonsequenz erleben wir nun mit den hohen Infektionszahlen und dem zweiten umfassenden Lockdown. Natürlich kann man trefflich darüber streiten, ob der Profisport zu den unbedingt notwendigen Dingen des Lebens gehört. Aber auch für diesen war durch die Landesverordnung geregelt, dass für die hiesigen Basketball-, Handball- und Eishockey-Mannschaften der 1. bis 3. Liga eine Gleichbehandlung zur Fußball-Bundesliga hergestellt ist.

Ist die Pflege und letztlich das Betreiben der Sportstätten, Sporthallen und Hallenbäder durch den Lockdown oder Kurzarbeit in Gefahr?

Auch diese Frage ist differenziert zu beantworten. Die städtischen Hallenbäder werden durch die SWE Bäder GmbH betrieben, die übrigen Sportanlagen durch die Landeshauptstadt Erfurt selbst beziehungsweise durch den Erfurter Sportbetrieb. Die SWE Bäder GmbH unterliegt einem Insolvenzrisiko. Insofern muss die Geschäftsführung auch Maßnahmen ergreifen, dieses Risiko weitestgehend zu minimieren. Dazu kann auch die Anmeldung von Kurzarbeit gehören, insbesondere wenn infolge des Lockdowns Schul- und Vereinssport ebenso wenig möglich sind wie der öffentliche Bäderbetrieb. Gleichwohl agiert die Geschäftsführung nach meiner Wahrnehmung sehr umsichtig. Die pflege- und betriebsnotwendigen Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Bäder auch während der Schließzeiten vor größeren Folgeschäden zu bewahren und auf eine mögliche Wiedereröffnung reagieren zu können, werden durch Lockdown und Kurzarbeit vernachlässigt. Für die kommunalen Sportstätten besteht zwar kein Insolvenzrisiko, doch gilt die Verpflichtung, die Sportanlagen in einem funktionsfähigen Zustand zu erhalten und gegebenenfalls nur auf Reinigungen und sonstige, rein nutzungsabhängige Maßnahmen zurückzufahren.

Wie steht es eigentlich um die geplante und von Ihnen bereits in Aussicht gestellte Ballsporthalle als Spielstätte der Schwarz-Weiß-Volleyballerinnen, der Basketball-Löwen und möglicherweise auch der THC-Handballerinnen?

Für den THC besteht dank der sanierten und erweiterten Salza-Halle in Bad Langensalza grundsätzlich kein Bedarf an einer solchen. Aber ja, diese Diskussion gibt es weiterhin. Doch auch hier geht es um die Frage der Finanzierung eines solchen Vorhabens, zumal wir mit der Riethsporthalle eine wettkampftaugliche Halle haben. Das eigentliche Problem ist hier nur, das neben dem zeitlich umfassenden Schulsport die beiden Profi-Mannschaften nicht die einzigen sind, die eine Nutzung der Halle begehren und das mit steigender Anforderung an Vermarktung, VIP-Hospitality und vielem mehr eine wettkampftaugliche Schulsporthalle wie die Riethsporthalle eben auch an Grenzen stößt.

An Grenzen stießen in den letzten Jahren auch die Fußballer des FC Rot-Weiß durch die Misswirtschaft des Vereins. Nun haben sie sich in der Oberliga stabilisiert. Wie bewerten Sie die Entwicklung bei RWE in den letzten Monaten?

Erst einmal ist es wichtig, dass der FC Rot-Weiß und die neu gegründete GmbH wieder deutlich häufiger auf als neben dem Platz auf sich aufmerksam machen. Nach dem sportlichen Niedergang aus der 3. Liga, dem Insolvenzverfahren bis hin zur Einstellung des Spielbetriebes und der Aberkennung des Nachwuchsleistungszentrums gab es nur wenig Hoffnung, dass es mit dem Verein überhaupt weiter geht. Das dies im Sommer des Jahres gelungen ist und die erste Mannschaft in die GmbH ausgegliedert wurde, war aus meiner Sicht schon ein ganz wesentlicher Meilenstein zum Fortbestand des Vereins. Als RWE-Fan würde ich mich natürlich freuen, den Verein wieder in Liga vier oder noch höher spielen zu sehen. Ehrlich gesagt ist mir jedoch ein weiteres solides Wirtschaften in der Oberliga lieber als eine zu schnelle Rückkehr zu den sportlichen Ambitionen, die den Verein 2018 an den Punkt des Insolvenzantrages gebracht haben.

Sie selbst sind als begeisterter Läufer bekannt. Haben Sie bei Ihren derzeit zahllosen Terminen bis spätabends zumindest ab und zu Zeit dafür?

Die nehme ich mir. Meist schon in den frühen Morgenstunden, bevor ich ins Büro fahre. Laufen macht den Kopf frei, das ist wichtig. Erst Recht in unserer jetzigen Zeit. Beim Joggen kann ich abschalten, mich sortieren, Kräfte sammeln. Aber ich gebe ehrlich zu: Der Silvesterlauf hat mir sehr gefehlt – sowohl aus Läufersicht als auch für die Stadt als sportlicher Jahresabschluss.

Welche Vorsätze haben Sie – beruflich, sportlich und privat – für das Jahr 2021?

Gesund bleiben! 2020 hat uns vor Augen geführt, dass es nichts Wichtigeres gibt als die Gesundheit.