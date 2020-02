Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Biathlon-WM: Lesser beendet nach Staffel-Bronze die Saison

Zwei WM-Auftritte, zwei Medaillen: Der als Ersatzmann in Antholz angereiste Erik Lesser schwang sich bei der Biathlon-WM zum Frontmann auf. Nach Silber an der Seite von Franziska Preuß in der Single Mixed führte der Athlet vom SV Eintracht Frankenhain am Samstag die Männer-Staffel zu Bronze. Danach verkündete er sein sofortiges Saisonende. Die geplante EM in Minsk findet ohne ihn statt.

„Das hat persönliche Gründe“, sagte Lesser und kündigte seine Heimfahrt nach Oberhof für den Sonntagmorgen an. Zuvor wollte er sich am Abend auf der Bühne noch die Bronzemedaille umhängen lassen. Bis zum letzten Schießen des spannenden Staffelwettbewerbes hatte das deutsche Männer-Quartett sogar am ersten Gold seit Kontiolahti 2015 geschnuppert. Dann flatterten jedoch Benedikt Doll die Nerven; er musste erst den Franzosen Quentin Fillon Maillet ziehen lassen und anschließend sogar in die Strafrunde abbiegen. Auf der Schlussrunde passierte den Schwarzwälder dann noch Johannes Thingnes Bö, dessen Norweger zwischenzeitlich fast anderthalb Minuten zurückgelegen hatten. Unter Buhrufen des Publikums überquerte Russlands Schlussläufer Alexander Loginow als Vierter die Ziellinie. Am Samstagmorgen hatte eine Durchsuchung in der russischen Unterkunft für Aufregung gesorgt. Die Razzia der italienischen Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bozen galt vor allem dem Sprintweltmeister und dessen persönlichem Trainer Alexander Kasperowitsch. Kurz vor sechs Uhr brachen Sicherheitskräfte die Zimmertür im Antholzer 3-Sterne-Hotel „Bad Salomonsbrunn“ auf und weckten Loginow sowie dessen Teamkollegen Jewgeni Garanitschew. Bei der Durchsuchung beschlagnahmten sie Computer, Handy und den Autoschlüssel von Loginow, der 2014 des EPO-Missbrauches überführt und zwei Jahre gesperrt worden war. Grund für die Operation sei laut Staatsanwalt eine mutmaßliche Straftat nach Paragraph 586 des Strafgesetzbuches gewesen. Dieser untersagt die Verwendung oder Verabreichung von Dopingmitteln. Der Präsident der Russischen Biathlon-Union, Wladimir Dratschew, erklärte, die Razzia hänge zudem mit dem Verdacht zusammen, der frühere Frauen-Trainer Kasperowitsch würde bei der WM „die Akkreditierung einer anderen Person“ benutzen. Ungeachtet von dem Wirbel um die Russen lieferten die ersten drei deutschen Skijäger eine Weltklasse-Vorstellung ab. Lesser brachte sein Team mit schnellen, makellosen Schießeinlagen in Führung, die sein Frankenhainer Vereinskollege Philipp Horn sogar gegen Martin Fourcade verteidigte. Arnd Peiffer stand seinen beiden Vorgängern in nichts nach und schickte Schlussläufer Doll mit 12,6 Sekunden Vorsprung auf das letzte Teilstück – doch es sollte nicht zum ganz großen Coup reichen. „Die anderen haben es überragend gemacht. Es tut mir sehr leid für sie“, sagte der bitter enttäuschte Doll im Ziel. „Mein Selbstbewusstsein an dem Schießstand ist leider bei minus zehn.“ Hinzu kam die ungewohnte Wärme von elf Grad, die ihm sichtlich zu schaffen machte. Zuvor hatte die deutsche Frauenstaffel schon Silber geschürft. Nach bereits drei zweiten Plätzen für Denise Herrmann (Verfolgung), Vanessa Hinz (Einzel) sowie Franziska Preuß und Lesser (Single-Mixed) landeten Karolin Horchler, Hinz, Preuß und Herrmann 10,7 Sekunden hinter Norwegen erneut auf dem Ehrenrang. Bronze holte die Ukraine. „Bei einer WM drehen sich die Uhren anders. Da gibt es solche verrückten Rennen“, sagte Schlussläuferin Herrmann. Tatsächlich enthielt das Staffel-Drehbuch zahlreiche Überraschungen, Wendungen und tragische Schicksale. Italien lag zur Rennhälfte mit fast einer Minute Vorsprung in Führung, kam am Ende jedoch abgeschlagen als Zehnter ein. Die mitfavorisierten Französinnen erwischte es noch schlimmer; sie drehten vier Strafrunden und belegten Rang 14. Auch für die Deutschen begann der Wettkampf denkbar schlecht. Horchler bekam ihre Aufregung nicht in den Griff. Die sonst so sichere Schützin benötigte vier Extrapatronen, verlor auf der Strecke 1:10,0 Minuten und übergab auf Platz 19. Ihre Teamkolleginnen waren somit zu einer furiosen Aufholjagd gezwungen. Hinz machte dank zweier fehlerfreier Einlagen neun Ränge gut. Preuß brachte die Mannschaft zurück auf Medaillenkurs. „Franzis Leistung war der Matchwinner“, lobte Herrmann die Bayerin, die im Stehendanschlag mit einer Schnellfeuereinlage begeisterte und als Vierte wechselte. Auf dem letzten Teilstück spielte dann die Sächsin ihre läuferische Überlegenheit aus. Sie kompensierte vier Nachlader und zog auf der Schlussrunde noch an Tschechien und der Ukraine vorbei.