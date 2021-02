Biathlon-WM: Lesser hält die Thüringer Fahne hoch

Pokljuka. Am Mittwoch beginnen auf der slowenischen Pokljuka die Biathlon-Weltmeisterschaften. Die Ziele des deutschen Teams sind bescheiden.

Der Weg war nicht weit. Gut 160 Kilometer liegen zwischen Obertilliach in Österreich, wo das deutsche Team sein Abschlusstrainingslager absolviert hat, und dem slowenischen Bled. Dort bezogen die Biathleten am Sonntag ihr Quartier für die anstehenden Weltmeisterschaften. Am Mittwoch (15 Uhr, ARD, Eurosport) geht es auf der nahe gelegenen Hochebene Pokljuka im 4 x 7,5-km-Mixedstaffel-Rennen um den ersten Titel.