Halle. In der Eishockey-Oberliga Nord verliert Erfurt bei den Saale Bulls Halle klar.

Die Black Dragons Erfurt mussten sich im prestigeträchtigen Ostderby bei den formstarken Saale Bulls Halle in der Eishockey-Oberliga Nord am Dienstagabend klar mit 1:6 geschlagen geben. Nach ausgeglichenem erstem Viertel, in dem Herrschaft das 1:1 gelang (20.), traf Halle, das zwischenzeitlich die Tabellenführung übernahm, im zweiten Drittel zweimal und im Schlussabschnitt dreimal.