Black Dragons: Mit Spanferkel im Bauch den Angstgegner zähmen

Erfurt Der Erfurter Eishockey-Oberligist geht frisch gestärkt und mit dem Selbstvertrauen von fünf Siegen in Folge und Tabellenplatz vier in die nächsten Aufgaben.

Nachdem die Black Dragons die nächste Bewährungsprobe in der Eishockey-Oberliga Nord bestanden hatten, gab es zur Belohnung ein großes Spanferkel. „Das hatte uns der Vorstand letzte Woche versprochen, wenn wir die nächsten drei Spiele gewinnen“, erzählt Drachen-Verteidiger Justus Böttner. Also saßen und standen die Erfurter Spieler am Mittwochabend nach dem Training in der Sportbar der Kartoffelhalle auf Abstand bedacht zusammen und ließen es sich schmecken.