Black Dragons vor zwei Heimspielen selbstbewusst

Während in den vergangenen Jahren die Konkurrenz meist tabellarisch auf die Drachen (hier Kyle Beach) herabschaute, hat sich dieses Bild in der aktuellen Saison geändert.

Erfurt. Der Drachenzug Richtung Playoffs in der Eishockey-Oberliga Nord soll am Wochenende weiterrollen, wenn es nach den Verantwortlichen der TecArt Black Dragons geht. Nach zuletzt sechs Siegen aus sieben Spielen sind die Erfurter als Siebter dicht dran an den sechs Plätzen, die direkt für die K.o.-Runde berechtigen. Bis hoch zu Platz drei ist punktetechnisch noch alles möglich. „Wir gucken aber nicht nach jedem Spiel auf die Tabelle, dafür sind es noch zu viele Spiele und geht es mit dem Punkteschnitt zu schnell etwas rauf und runter“, sagte Henry Tews, sportlicher Leiter des EHC Erfurt.