Black Dragons wieder bärenstark im Schlussdrittel

Kyle Beach jubelt, Herne ist konsterniert: Dieser Spielfilm, in dem der Kanadier die Black Dragons mit zwei Treffern zum Sieg führte (wie hier beim 4:2-Heimerfolg vor gut einem Monat), wiederholte sich am Freitagabend auswärts auf weit dramatischere Weise.

Erfurt Der Erfurter Eishockey-Oberligist dreht ein 1:3 nach zwei Dritteln in Herne noch in einen 5:4-Sieg und klettert auf Rang vier. Beach macht erneut den Unterschied.

Die TecArt Black Dragons haben am Freitagabend in der Eishockey-Oberliga Nord den nächsten Big Point gelandet. Sie gewannen beim Tabellenvierten Herner EV nach 1:3-Rückstand noch mit 5:4 und kletterten vom sechsten auf den vierten Platz. Damit hätten sie aktuell wieder Heimrecht in der ersten Playoff-Runde. Die Konkurrenz patzte: Hamburg verlor bei Schlusslicht Hamm und fiel auf Platz sechs, der Siebte Hannover Indians unterlag in Rostock.

Das ausgeglichene erste Drittel sah die vor dem Tor konsequenteren Gastgeber durch die Treffer von Ackers (10.) und Asselin (20.) mit 2:0 vorn. Mit Chancenplus im Mittelabschnitt verdienten sich die Erfurter den Anschluss durch Schümann im Powerplay (24.). Marsall (30.) stellte aber den alten Abstand wieder her.

Beach besorgt das 4:3 und das 5:4

Im Schlussabschnitt zeigten die Drachen zum wiederholten Mal Klasse im Abschluss und starke Kondition: Durch die Treffer von Keil (42.), Fischer im Powerplay (53.) und Topscorer Beach (55.) drehten sie das Spiel. Zwar glich Herne durch Marsall wieder aus (57.), doch Erfurts Unterschiedsspieler Beach schlug 73 Sekunden vor Schluss erneut zu – sein 5:4 war der Siegtreffer.

Mit Rückenwind gehen die Drachen in ihr Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) gegen die Hannover Indians, die sie mit einem weiteren Sieg vielleicht schon vorentscheidend distanzieren und einen großen Schritt Richtung direkte Playoff-Qualifikation machen könnten.