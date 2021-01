Blau-Weiß Büßleben: Rotkäppchen und die hungrigen Wölfe

Wenn man Mario Wisocki anruft, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass im Hintergrund Rosa zu hören ist. Der Trainer des SV Blau-Weiß Büßleben betreut seine Tochter, die in der Mannschaft jeder kennt und die fast so eine Art Maskottchen geworden ist, derzeit zuhause. „Wir spielen gerade Rotkäppchen und der Wolf“, sagt Wisocki gelöst.

Ein passendes Bild, denn seine Büßlebener Landesklasse-Fußballer lauern wie hungrige Wölfe darauf, dass die Saison weitergeht. Satt sind sie noch lange nicht, schließlich stehen sie nach sechs Siegen aus sechs Spielen an der Spitze der Staffel 2 und gieren danach, den Aufstiegskampf fortzusetzen.

Umso mehr, da sich ihre personelle Situation, die zum Saisonstart dafür sorgte, dass das Team mit Spielern der Zweiten aufgestockt werden musste, um überhaupt spielfähig zu sein, deutlich verbessert hat. Zwar verabschiedete sich Mittelfeldmann Lucas Weis Richtung Martinroda (Wisocki: „Menschlich ein großer Verlust, sportlich konnte er sein Potenzial bei uns nur zum Teil abrufen“), doch auf der anderen Seite kamen drei Neue dazu.

Mit Normann und Kiermeier die Ballverluste minimieren

Besser gesagt ein Neuer und zwei Rückkehrer. Der 20-jährige, bei Borea Dresden ausgebildete und bei Thüringenligist Arnstadt auch verletzungsbedingt nur sporadisch eingesetzte Lucas Normann ist neu dabei. „Er ist technisch stark und könnte im zentralen Mittelfeld dabei helfen, dass wir unsere Schwäche, die vielen Ballverluste, beheben“, schätzt Wisocki ein.

Dasselbe verspricht sich Büßlebens Erfolgscoach von Timon Kiermeier, der nach seinem Auslandssemester in Budapest wieder da ist: „Er kann im defensiven Mittelfeld direkt wieder in die Rolle schlüpfen, die Lucas Weis zuletzt gespielt hat.“

In die ohnehin gut bestückte Offensive der Blau-Weißen kehrt der torgefährliche und spielstarke Philip Kreische zurück. Der 21-Jährige hatte sein Glück beim FC An der Fahner Höhe versucht, kam im Oberliga-Team jedoch nur auf 21 Spielminuten und wurde sonst in der Landesklasse-Elf der Dachwiger eingesetzt. Nun ist er zurück bei seinem Heimatverein – und voller Tatendrang, wie sein Trainer berichtet: „Er war enttäuscht, dass er dort so wenig gespielt hat, und brennt. Er fragt immer, ob er den Schlüssel für unseren Kunstrasen haben darf, aber das geht zurzeit natürlich nicht.“

Aufstiegsfrage stellt sich dank der Verstärkungen wieder neu

Kontakt halten Wisocki und seine Spieler aktuell nur per Handy. Alle freuen sich auf den Tag X, wenn sie endlich wieder zusammen trainieren dürfen. Die Aufstiegsfrage, die Wisocki zuletzt wegen der personellen Fragezeichen und vielen auswärts berufstätigen und studierenden Spieler stets verneint hatte, stellt sich nun noch einmal neu. „Sollte die Saison tatsächlich irgendwann weitergehen, zumindest die Hinrunde zu Ende gespielt werden und wir dann immer noch Erster sein, dann können wir über den Aufstieg nachdenken“, blickt er vorsichtig voraus.

In den dann zu erwartenden Jubel der hungrigen Wölfe auf dem Büßlebener Sportplatz dürfte auch „Rotkäppchen“ Rosa einstimmen.