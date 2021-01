Blue Volleys Gotha knacken den Tabellenführer

Mimmenhausen Volleyball-Zweitligist gewinnt sowohl in Memmingen als auch am Vortag in Friedrichhafen

Die weite Reise an den Bodensee hat sich für die Blue Volleys aus Gotha gelohnt. Das Team von Trainer Jonas Kronseder holte am Samstag nicht nur den erwarteten 3:1-Pflichtsieg gegen den Letzten Friedrichshafen, sondern landete am Sonntag einen echten Coup. Denn mit einer spielerisch starken Vorstellung bezwang der Thüringer Volleyball-Zweitligist den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Mimmenhausen ebenfalls 3:1.

Kurz vor 17 Uhr bot sich den Gothaern auf einmal die Chance zur großen Überraschung. Bei einer 2:1-Satzführung hatten sie sich beim Stand von 24:21 drei Matchbälle herausgearbeitet. Das sollte wohl reichen, doch kamen die Baden-Württemberger noch einmal auf 23:24 heran. Doch dann schlug die Stunde von Patrick Kummer und Erik Niederlücke. Das Duo sprang zum Block hoch und parierte den Angriffsball, der dann von einem Mimmenhausener ins Netz trudelte. Der 25. Punkt war erzielt, sofort glich die Gothaer Spielhälfte einer Jubeltraube.

Darunter befand sich auch Kronseder, der durch die abgesprochene Abwesenheit von Hannes Maisch an beiden Tagen wieder als Spielertrainer mit auflief. Der zweite Sieg innerhalb von 24 Stunden wurde mit der Wahl von Kapitän Christoph Aßmann zum MVP vergoldet. Er stand exemplarisch für eine geschlossene Mannschaftsleistung, in der die Blue Volleys in den engen Spielsituation Nervenstärke bewiesen.

So etwa in den ersten beiden Sätzen, die jeweils in der Verlängerung (28:26, 28:26) nach Gotha gingen. Im ersten Durchgang wehrten sie einen, im zweiten zwei Satzbälle ab. Auch nach dem knapp verlorenen dritten Satz (22:25) gab es keinen Bruch. Die Gäste blieben immer dran, gingen 16:15 in Führung und bauten sich ein kleines Polster auf, das bis in den Schlussphase Bestand hatte.

Am Tag zuvor hatten die Gothaer ihre Pflichtaufgabe bei den Volley Youngstars Friedrichshafen erfolgreich, wenn auch knapp (25:19, 26:24, 23:25, 25:22) gelöst.