Boxen: Einhundert Mark für den Deutschen Meistertitel

David Müller (blau) hier in einem früheren Kampf gegen Zdenek Chladeck. (Archivfoto)

Gera Saalfelder Boxer David Müller zählte zu den größten Talenten in Thüringen

Ohne das Werbeblatt, welches in seiner Schule ausgelegt war, hätte der damals

elfjährige Knirps nicht den Weg in den Boxring geschafft. "David lernte in kürzester Zeit das Einmaleins des Boxens", erinnert sich Trainer und späterer Mentor Lutz Grau.

Bereits 2000, also nur knapp eineinhalb Jahre im Training, kam der erste

nationale Erfolg für Mülli, wie er von Freunden und Sportkollegen gerufen wurde. Denn bereits da erkämpfte er sich nach drei überzeugenden Siegen bei der Deutschen Meisterschaft in Nürnberg den Titel in der Gewichtsklasse bis 30 Kilogramm.

Gold bei DM, Silber bei EM

Neben der Goldmedaille konnte sich David über eine 100 D-Mark Siegprämie freuen.

"Das war ein großer Schein, den ich nicht gleich ausgegeben habe", sagt David Müller heute. Überaus erfolgreich ging es weiter. Zu den Höhepunkten zählten die Goldmedaillen bei den DM der Kadetten (2003 und 2004) sowie Silber bei der EM in Saratow (2004). Großen Anteil daran hatte sein damaliger Geraer Trainer Gerd Sachse. In dieser Zeit, als er im Internat in der Vollersdorfer Straße wohnte, absolvierte Müller ein praktisches Jahr mit dem Kennenlernen verschiedener Handwerksberufe.

Olympia leider nie geschafft

Besonders Stolz ist der inzwischen 33-Jährige auf den Deutschen Meistertitel der Elite

2009 im 64-Kilogramm-Limit. Ein großer Wunsch blieb dem Familienvater allerdings verwehrt. Gemeint ist, bei den Olympischen Spielen zu starten. "Leider hat es sowohl für London als auch vier Jahre später für Rio nicht gereicht", so der Boxer.

David Müller, der bis zum Ende einer überaus erfolgreichen Boxer-Karriere mit insgesamt 188 Kämpfen und 127 Siegen sowie noch einiger Ringduelle in der Bundesliga für Wacker Gotha und den Nordhäuser SV, lebt heute in Frankfurt/Oder und ist als Stabs-Unteroffizier Angehöriger der Bundeswehr.

"Mindestens zwei Besuche pro Jahr in meiner alten Heimat stehen immer im Kalender. Und da ist ein Treffen mit der Saalfelder Boxerrunde ein freudiges Ereignis."