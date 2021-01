Cindy Haasch glänzt mit zwei Aufholjagden

Mit zwei Treppchenplätzen ließ Cindy Haasch auch bei ihrem ersten internationalen Start in diesem Jahr aufhorchen. Beim in Harrachov (Tschechien) ausgetragenen FIS-Youth-Cup holte sich die 16-jährige Nordisch Kombinierte vom WSC Ruhla am ersten Wettkampftag Rang zwei und 24 Stunden sogar die Siegertrophäe. Bemerkenswert: Alle sechs Podestplätze gingen an die DSV-Starterinnen.

Dabei begann es für Haasch mit 61 Metern im Sprunglauf nicht optimal. Doch von Rang sieben lief sie über 5 Kilometer mit einer Zeit von 14:01 Minuten noch zu Silber hinter der Winterbergerin Marie Nähring, die dank der besten Laufzeit (13:38 min) die Nase vorn hatte. Auch im Sprintwettkampf zeigte das WSC-Talent nach Rang fünf zur Halbzeit eine beherzte Aufholjagd. Sie stürmte auf der 2,5-km-Strecke an drei Italienerinnen und eine Slowenin vorbei und überquerte nach 7:47 min knapp vor Nähring (+ 9 Sekunden) glücklich die Ziellinie. Platz drei ging wiederum an Emilia Görlich vom WSV Lauscha mit 19 Sekunden Rückstand.

In Haaschs Altersklasse "Youth Girls II" starteten elf junge Damen aus fünf Nationen. Beste Springerin war an beiden Tagen die Italienerin Martina Zanitzer, die jedoch im Skilanglauf auf die Ränge sieben und vier zurückfiel. In der Gesamtwertung des Youth-Cups teilen sich Haasch und Nähring nach zwei von sieben geplanten Wettkämpfen mit jeweils 180 Punkten die Spitze.