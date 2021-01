Rainer Stoya mit Fotos von Mannschaften, die er einst trainierte. Ende Januar will er aus dem Schuldienst ausscheiden.

Jena Für Rainer Stoya (62) endet Ende seine Arbeit als Lehrer am Sportgymnasium in Jena. 20 Jahre trainierte er Nachwuchsteams beim FC Carl Zeiss.

Cooler Lehrer und DJ: Rainer Stoya beendet Tätigkeit am Jenaer Sportgymnasium

Jena. Für Rainer Stoya (62) aus Jena endet Ende Januar seine Arbeit als Lehrer am Sportgymnasium in Jena. „Noch bin ich nicht wehmütig. Das kann aber noch kommen, je näher der 31. Januar rückt“, sagte er.

Sein Kur-Aufenthalt im März 2020 wegen gesundheitlicher Probleme veränderte seine Lebensansichten. „Ich hatte damals im Seeheilbad Graal-Müritz viel Zeit, über das Leben nachzudenken.“ Er kam zum Entschluss, die Möglichkeit des vorzeitigen Eintrittes in den beruflichen Ruhestand zu nutzen. „Nach fast 40 Jahren als Lehrer sollte man für Jüngere Platz machen. Es wird Zeit, zumal auf mich noch andere Aufgaben warten, auf die ich mich freue.“

Rainer Stoya stammt aus Salzwedel. Der Sprung an die damalige Sportschule nach Magdeburg blieb ihm verwehrt, obwohl er als 17-Jähriger die 100 Meter in Hand gestoppten 11,2 Sekunden sprintete und damit Zweitschnellster war im Bezirk Magdeburg hinter einem gewissen Frank Emmelmann, dem schnellsten Mann der DDR.

Das Studium führte Stoya Anfang der 1980er Jahre nach Jena. 1981 lernte er hier seine Frau kennen. Erst spielte er aktiv Fußball bei Chemie Jena. Später trainierte er die Mannschaft des Schulsportvereins des Adolf-Reichwein-Gymnasiums. Dort unterrichtete er sechs Jahre, ehe er 1996 an die Sportschule wechselte.

„Mein Herz schlägt für den FC. In diesem Jahr werden es 25 Jahre, dass ich Mitglied bin“, sagte er. Von 1996 bis 2016 trainierte er Nachwuchsmannschaften beim FC Carl Zeiss Jena. 2000 gehörte er zum Trainer-Team der NOFV-Meistermannschaft des FC Carl Zeiss Jena. Stoya führte die Fußballer der Jenaer Sportschule zweimal (2000, 2013) zum Sieg beim bundesweiten Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“.

Seit Anfang 2019 ist er Präventionsbeauftragter beim FC Carl Zeiss Jena. Er engagiert sich als Mitglied im Kuratorium der Kinder- und Jugendfußballstiftung Jena.

Neben dem Fußball wurde für ihn der Handball zur zweiten Herzensangelegenheit. „Meine Frau spielte viele Jahre in Jena Handball. Da ist man als Partner automatisch dabei. Man fährt überall mit hin und fiebert mit“, sagt der zweifache Vater.

Die Sportart Handball an der Sportschule zu etablieren, das hat er während seiner Zeit als Lehrer nicht geschafft. „Wir sind seit vielen Jahren dran. Es sieht ganz gut aus. Schade, dass Corona dazwischen kam. Wir möchten bald Handballinteressierte der siebten und achten Klasse bei uns an der Schule aufnehmen. Ich bleibe dran an dem Projekt. Ich sehe mich künftig als Vermittler.“

Der 62-Jährige gehörte zu den Lehrern, die die Schüler mochten. „Ich denke auch, dass ich beliebt war bei der Schülerschaft. Sonst hätte ich nicht zwei Grammys zum Abschluss der Abitur-Jahrgänge als coolster Lehrer bekommen. Das ist schon eine gewisse Wertschätzung.“

Wenn man seine Kollegen befragt, vernimmt man indes immer wieder eine Sache: Der Rainer ist naturverbunden. Kein Wunder. Neben Sport unterrichtete er Biologie. Viele Themen vermittelte er in der Natur. Vor Ort quasi.

Vor diesem Hintergrund verwundert es kaum, dass er Mitglied der Fuchsturmgesellschaft ist. „Ja, ich liebe die Natur. Jena ist ein wunderbarer Ort. Ich wohne im Kernbergviertel. Da geht man aus dem Haus und ist praktisch im Grünen.“

Gern erinnert er sich an die Zeit zurück, als er Anfang der 1990er Jahr bei der Traditionsmannschaft des FC Carl Zeiss Jena mitspielen durfte. „Da habe ich mit Größen des Jenaer Fußballs zusammengespielt.“

Dass er in Salzwedel Diskjockey war, in der DDR hieß die Tätigkeit Schallplattenunterhalter (SPU), dürften die wenigsten wissen. „Das war eine verrückte Zeit. Wir spielten zu viele Titel von Udo Lindenberg. Da wurden wir von den örtlichen Organen verwarnt“, sagte Rainer Stoya.