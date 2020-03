Corona-Krise: Jenaer Boxverein unterstützt Sponsor

JJetzt könne man etwas zurückgeben. Könne sich für all die Unterstützung, die man in den vergangenen Jahren erhalten habe, erkenntlich zeigen. Konstantin Freuer, seines Zeichens Vorsitzender des Boxvereins Jena, möchte in diesen schwierigen Tagen und Wochen den Sponsor der Boxer nicht im Stich lassen. Seit nunmehr vier Jahren gibt es den Verein, seit zwei Jahren hat Freuer den Vorsitz inne. Und seit nunmehr zwei Jahren erhalten seine Teamkollegen und er Unterstützung von der Firma GOT aus Jena-Göschwitz. „Ich habe mich damals mit dem Geschäftsführer der Firma getroffen, habe ihm unsere Situation geschildert, und er hat uns ohne mit dem Wimper zu zucken geholfen“, erinnert sich Konstantin Freuer.

Da aufgrund der Corona-Pandemie auch die Wirtschaft in etlichen Bereichen auf Sparflamme agiert, die Situation für viele mittelständische Unternehmen dadurch wahrlich prekär daherkommt, reifte in Freuer der Gedanke, dem Unterstützer zu helfen.

„Wir sind ein gemeinnütziger Verein, uns geht es nicht schlecht, die Miete wird ja vom Stadtsportbund übernommen, wir bekommen Zuschüsse vom Landessportbund, haben derzeit keine Ausgaben“, sagt der 30-Jährige, der in Odessa in der Ukraine das Licht der Welt erblickte, aber in Jena aufwuchs. Die Boxer nun haben sich bei einer Online-Abstimmung dazu bereit erklärt, dass sie trotz des ruhenden Trainings auch weiterhin ihren monatlichen Beitrag zahlen wollen – und einen Teil davon wollen sie jetzt dem Unternehmen aus Jena-Göschwitz zukommen lassen. Ab April soll das Vorhaben greifen. 40 Mitglieder zählt der Verein.

Wir haben in schlechten Zeiten Unterstützung erfahren

„Wir haben von ihnen Unterstützung erhalten, als es uns nicht gut ging, jetzt geht es dem Unternehmen nicht gut, sodass wir etwas zurückgeben können“, betont Freuer, der als Sicherheits- und Präventionsmanager tätig ist. Der Vorsitzende hofft, dass das Beispiel seines Vereins in der Sportlandschaft in und um Jena Schule macht. Jeder Verein habe ja schließlich seine Sponsoren. Doch es gehe allein nicht nur um die Sponsorentätigkeit, wie Freuer betont. „Da wächst ja auch über die Jahre etwas zusammen, das Verhältnis wird immer persönlicher.“

Konstantin Freuer ist selbst von der Corona-Pandemie betroffen, befindet er sich derzeit noch in Quarantäne. Er begab sich freiwillig in die häusliche Verbannung nach einer berufsbedingten Reise nach Nordrhein-Westfalen, doch in jenen Tagen war das Bundesland noch nicht als Risikogebiet eingestuft worden.

„Ansonsten wäre ich da gar nicht hingefahren“, sagt Freuer. Er habe sich nach seiner Rückkehr auch umgehend an die Stadt Jena gewandt. Nachdem er bereits ein paar Tage in seinen eigenen vier Wänden verweilte, erhielt er dann auch von der Stadt per E-Mail die Aufforderung, sich in Quarantäne zu begeben. Seiner Familie blieb dergleichen indes freigestellt, was Konstantin Freuer auch ein wenig verwunderte. Da er keine Corona-Symptome zeigte, musste er sich auch keinem Test unterziehen.

Seit über einer Woche harrt die Familie nun schon in ihrer Wohnung aus. Seinen zwei Kindern (ein und fünf Jahre alt), seiner Frau und ihm gehe es jedoch gut, das „Krisenmanagement“ funktioniere. Sie würden fürs Erste von den Vorräten leben, die sie in den Wochen zuvor gekauft haben, berichtet Freuer, der jedoch auch betont, dass man keine Hamster-Einkäufe getätigt hätte, lediglich für eben eine solche Ausnahmesituation gewappnet sein wollte.

Erst spät Boxhandschuhe übergestreift

Zum Boxsport fand Freuer indes verhältnismäßig spät. Erst mit 22 Jahren zog er sich die Boxhandschuhe an. In jenen Tagen hatte er sein Studium der Politikwissenschaften in Jena beendet, stand kurz vor dem Beginn einer Ausbildung bei der Polizei in Sachsen für den gehobenen Dienst. Bis dahin habe er Fußball gespielt, die meiste Zeit beim SV Lobeda 77, doch irgendwann streikten seine Knie.

Mit seinen Box-Kollegen wollte Freuer an den Landesmeisterschaften teilnehmen, die am 21. und 22. März in Gera über die Bühne gehen sollten. Er habe sich akribisch auf den Wettkampf vorbereitet, fünf- bis sechsmal in der Woche trainiert und auch seine Ernährung umgestellt, um Gewicht zu verlieren. Jetzt müsse er sich erst einmal mit dem Heimtrainer, mit Liegestützen und Kniebeugen sowie Schattenboxen zufrieden geben, berichtet Freuer.

Und während einer dieser solitären Übungseinheiten in den eigenen vier Wänden in Lobeda-West kam Konstantin Freuer schließlich auf die Idee mit dem Sponsor.