Corona: Spiel von Science City Jena gegen Heidelberg ist abgesagt

Jena. Das für Mittwoch geplante Spiel von Science City Jena gegen Heidelberg in der zweiten Basketballbundesliga ProA fällt wegen eines Corona-Verdachtsfalls bei den Thüringern aus.

Das Spitzenspiel der 2. Basketball-Bundesliga ProA am Mittwochabend zwischen Tabellenführer Science City Jena und dem Zweiten MLP Academics Heidelberg fällt aus. Bei den Thüringen gibt es einen Corona-Verdachtsfall. Näheres wollte der Verein am Dienstagabend nicht sagen, nur, dass die Begegnung in Absprache mit der Liga und den Heidelbergern verschoben wird.

Für die auf Aufstiegskurs liegenden Thüringer ist damit kurz vor der Finalrunde ein Horrorszenario eingetreten. Bis zum 10. April muss Science City noch sechs Begegnungen in der Hauptrunde absolvieren. Das dürfte bei einer möglichen Quarantäne kaum zu halten sein. Zumal allen Spielern auch noch ein längerer Trainingsausfall droht, ausgerechnet in der Phase der Saison, in der es drauf ankommt.

Es ist das zweite Mal, dass Science City von der Pandemie vor große Herausforderungen gestellt wird. Die Jenaer verpassten bereits einen Großteil der Vorbereitung, weil sie in Quarantäne mussten.