Daniel Dicker vom ThSV Eisenach: „Müssen unsere Schwächephasen minimieren“

Eine lange Schwächephase von 17 Minuten kosteten dem ThSV Eisenach beim TuS N-Lübbecke durchaus mögliche Punkte in der ­2. Handball-Bundesliga. Punkte, die die Wartburgstädter auch nach der 28:31 (13:17)-Niederlage im Abstiegskampf brauchen. Der ThSV steht am kommenden Mittwoch (19 Uhr) vor einem erneuten Vier-Punkte-Spiel, wenn in einer Nachholpartie der formstarke Wilhelmshavener HV in der Wartburgstadt gastiert. Wir sprachen zuvor mit Eisenachs linken Rückraumspieler Daniel Dicker.

Ihre Mannschaft hat in Dormagen und zuletzt in Lübbecke mögliche Punkte liegengelassen. In Lübbecke verlief der Start mit einer 5:1-Führung geradezu optimal, doch Sie standen am Ende wieder mit leeren Händen da. Woran lag es?

In beiden Spielen verhinderten Schwächephasen Zählbares. Uns fehlt die Konstanz über 60 Minuten. Wir müssen diese schwächeren Zeiträume minimieren. Kontrahenten mit einer gewissen Qualität, wie am Freitag, nutzen solche Schwächephasen resolut aus.

Was passierte konkret binnen der 17 Minuten, als Ihre Mannschaft so deutlich in Rückstand geriet?

Wir erarbeiteten uns weiter gute Torchancen, doch ließen diese aus. Der TuS schloss hingegen konsequent ab. Und, da müssen wir ehrlich sein, zum Ende der ersten und zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten wir nicht unseren besten Handball. Dadurch gerieten wir in diesen großen Rückstand.

Ihre Mannschaft startete dann aber eine Aufholjagd mit Herzblut und handballerischem Können.

Wir wissen, was wir können. Wir haben das ja schon gezeigt. Am Freitag haben wir nicht – wie in manchem Spiel der Hinrunde nach deutlichen Rückständen – die Köpfe gesenkt. Im Gegenteil! Wir haben als Mannschaft bis zum Schluss alles gegeben und gefightet.

Sie wurden mit nur einem Treffer notiert. Ein bisschen wenig, oder?

Das stimmt. Ich war mit meiner eigenen Leistung nicht zufrieden. Ich hoffe, es wird besser. Ich arbeite intensiv jeden Tag daran.

Am Mittwoch steht der ThSV Eisenach gegen den Wilhelmshavener HV unter Zugzwang, Wie gehen Sie mit dem Druck um?

Wir kennen dies. Vor den Heimspielen gegen Emsdetten, Konstanz und Fürstenfeldbruck war es ähnlich. Wir wollen auch das Vier-Punkte-Spiel am Mittwoch erfolgreich abschließen. Die positiven Seiten aus Lübbecke wollen wir mitnehmen. Dass zwei Zähler Pflicht sind, ist uns klar.