Das gute Omen für RB Leipzig

Es ist jetzt sieben Jahr her: Der damalige Fußball-Drittligist RB Leipzig schlägt in der Landessportschule Bad Blankenburg seine Zelte auf, bereitet sich auf die Saison 2013/14 vor. Im Kader bei den Sachsen waren damals Spieler wie Yoshua Kimmich und Yussuf Poulsen. Und das Trainingslager trug Früchte: RB wurde Zweiter in der dritten Liga, stieg auf. Heute duelliert man sich mit dem FC Bayern München um die deutsche Meisterschaft und sorgt für Schlagzeilen in der Champions League.

Ein gutes Omen also für das Frauen-Team von RB, das in dieser Woche ein Kurztrainingslager unterhalb des Greifensteins absolvierte. Der Regionalligist – bei den Frauen ist diese Spielklasse die dritte deutsche Liga – ist nach der Hinrunde Tabellenführer und auch drauf und dran, in die zweite Liga aufzusteigen. „Die Mädels sollten etwas Abwechslung bekommen, mal eine andere Umgebung sehen“, sagt Trainerin Katja Greulich zum Aufenthalt in Bad Blankenburg, die mit einer „sehr, sehr jungen Truppe“ den Schwerpunkt der letzten Tage auf das Training mit dem Ball legte. Die ehemalige Trainerin von Erstligist USV Jena formt aber nicht nur junge Spielerinnen. Sie hat mit Anja Mittag nicht nur die bislang erfolgreichste Torschützin der Liga, sondern auch eine Fußball-Weltmeisterin, Olympia- und Champions-League-Siegerin im Team. „Dass sie bei uns ist, ist ein sehr positives Zubrot, weil sie natürlich viel Erfahrung mitbringt“, sagt Greulich. Sie könne den jungen Spielerinnen sehr viel mitgeben. Trotz ihrer sportlichen Meriten sei sie eine Spielerin wie jede andere, „auch wenn man natürlich darauf achten muss, dass sie etwas älter ist. Aber das ist kein Problem“, so die Trainerin, die weltmeisterliches nicht nur auf dem Rasen hat: Mit Viola Odebrecht leitet eine mehrfache Champions-League-Siegerin und ebenfalls Weltmeisterin den Frauen- und Mädchenfußball beim sächsischen Verein. „Natürlich streben wir mittel- und langfristig an, in die erste Liga aufzusteigen“, sagt die RB-Funktionärin. Aber zeitliche Vorgaben gebe es nicht. „Es gibt keinen Zeitplan, wann wir in der ersten Liga sein sollen, wir wollen uns aber kontinuierlich weiter entwickeln“, ergänzt Katja Greulich. Klar, man versuche das Beste. Und „wenn wir es nach dieser Saison schon schaffen, in die zweite Liga aufzusteigen, dann nehmen wir es natürlich gern mit“. Aber es gebe kein Soll und Muss und folglich keinen Druck. Austausch mit Nagelsmann Mit der jüngsten Verpflichtung von Julian Nagelsmann hat Katja Greulich zugleich einen Kollegen, den sie seit vielen Jahren kennt: „Wir haben damals zusammen den Fußballlehrer gemacht“, erzählt sie. Man tausche sich natürlich aus, die Zusammenarbeit zwischen den Trainerteams ist auf jeden Fall da. Und natürlich auch das Daumendrücken bei den entscheidenden Spielen. Und das möglichst gemeinsam. Da reicht dann nicht nur ein Fernseher: „Wir haben uns Laptop und einen Beamer besorgt und uns das Spiel in einem Seminarraum angeschaut“, erzählt Katja Greulich, die mit ihrer Truppe bereits ein Wiedersehen mit der Landessportschule vereinbart hat: „Wir werden im Sommer wieder kommen und dann auch die anderen Möglichkeiten nutzen, die wir hier haben.“ Gut möglich, dass die Leipzigerinnen dann bereits als Zweitligist unterhalb des Greifensteins auftauchen. Die Männer haben vor mehr als einem halben Jahrzehnt ja gezeigt, wie es geht.