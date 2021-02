Das nächste Kapitel der Seuchensaison der gebeutelten Basketball-Löwen

Aus für Erfurts starken Engländer: Rowell Graham-Bell (hier am Ball gegen Hanau) hat sich wohl die Achillessehne gerissen.

Das für ihn persönlich so starke Spiel am Sonntag beim BBC Coburg, mit überragenden 36 Punkten, wurde für Rowell Graham-Bell und seine Basketball-Löwen Erfurt Mitte des letzten Viertels zum nächsten Kapitel ihrer Seuchensaison. Nicht nur, dass die Erfurter nach recht deutlicher Halbzeitführung das Spiel noch aus der Hand gaben, nein, ihr Topscorer verletzte sich ohne Fremdeinwirkung auch noch an der Achillessehne. „Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, aber wir befürchten eine schwere Verletzung und Rowells Saisonaus“, meinte Florian Gut, sportlicher Leiter der Löwen, konsterniert.