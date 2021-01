Daumendrücken für die Packers

Weimar Der Weimarer Martin Mirsch hat seine Liebe zu den Green Bay Packers entdeckt. Am Sonntag geht's um den Einzug in den Super Bowl

Am Sonntagabend kurz nach neun will Martin Mirsch nicht gestört werden. Dann liegt der Fokus ganz und gar auf seiner Flimmerkiste. Die "Conference Championships" stehen an, zu deutsch: die Finalspiele um die Meisterschaften in den beiden American-Football-Ligen AFC und NFC. Die Sieger dürfen sich dann in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar um den Super Bowl streiten. Und Martin Mirsch möchte sich am liebsten auch diese kalte Nacht um die Ohren schlagen. Er drückt den Green Bay Packers die Daumen. Die müssen am Sonntag daheim gegen Tampa Bay ran - dem Team von Tom Brady, dem offiziell größten Footballer aller Zeiten.

Martin Mirsch ist eigentlich im Basketball zuhause. Für Weimar bestritt er unzählige Spiele. Und viele Nächte war er hellwach, wenn die US-Liga NBA im TV zu sehen war. Da sei es fast nur folgerichtig gewesen, sich auch mit der anderen Top-Sportart von drüben zu beschäftigen. "Der Sonntagabend war immer perfekt, Football zu schauen. Das mache ich schon seit Jahren so", erzählt er. Inzwischen schaue er viel lieber das Spiel mit dem Ei - "weil es einfach spannender ist", wie er sagt.

Aber warum ausgerechnet Green Bay? Mirsch lacht. Weil der Verein einfach einmalig sei. Verortet im kleinen Bundesstaat Wisconsin. "Es hat ein wenig Kleinstadtflair. Und die Fans gehen tierisch ab und geben ihr Leben für die Packers", sagt er. Und das wahrhaftig: die Packers sind nämlich der einzige Klub in der NFL, die keinen Eigentümer haben, sondern von den Anhängern selbst getragen wird. Zu guter Letzt, und das sei auch ein wichtiges Argument für die Packers: Quarterback Aaron Rodgers.

Ab nach Madison

Als dann die Schwägerin vor Jahren ein Auslandssemester in den Staaten begann, nutzten Mirsch und seine Frau Juliane die Gelegenheit für eine Reise übern großen Teich. 2016 war das. Und die Universität war ausgerechnet noch jene in Madison, der Hauptstadt Wisconsins. "Da dachte ich auch: Jemand, der keine Ahnung vom Football hat, ist hautnah dran und wir sitzen hier in Deutschland und können kein Spiel sehen", erzählt er. Also wurden rasch Tickets gekauft - für ein Heimspiel gegen die Indianapolis Colts. Als die sicher waren, kamen der Flug nach Chicago und der Mietwagen gleich noch dazu.

"Es war im November - und im Stadion wurde durchgesagt, dass es das wärmste Novemberheimspiel aller Zeiten war. Wir hatten also Glück", sagt Mirsch. Schließlich ist jene Gegend im Norden der USA für seine bittere Kälte bekannt. Ein riesiger Spaß sei es gewesen - und es habe die Zuneigung zu den Packers nur manifestiert. "Nun fiebern wir mit. In guten wie in schlechten Zeiten."

Der Spieltag selbst habe mit einem ausgedehnten Hotelfrühstück begonnen. "Wir waren da 30 Meilen vom Stadion entfernt. Wir kommen da in der Früh runter und alle Gäste waren in Grün und Gelb gekleidet. Das hat einen fast erschlagen. Damit hatten wir nicht gerechnet", erzählt der Weimarer. "Alle hatten Trikots an - und wir waren die einzigen beiden Deppen, die keines hatten", sagt er und lacht. Alle seien heiß gewesen aufs Spiel. Und genau dieses Lebensgefühl sei es, was ihn von Beginn an fasziniert habe.

Angekommen im Stadion habe man sich dann auch erst einmal mit den notwendigen Utensilien eingedeckt: Mütze, Sonnenbrille, Trikot. Und dann ging es in die Masse der Fans. Intensiv sei das Erlebnis gewesen - auch wenn die Partie verloren ging. "Die Nationalhymne vorher, die Jets, die übers Stadion geflogen sind. Dann die Lautstärke der Fans selbst. Jeder hat gebrüllt, von den Kindern bis zu den rüstigen Rentnern. Das hat einen mitgerissen", erzählt der Weimarer. Was ihn und seine Gattin besonders beeindruckte: "Es gab dort keinerlei Probleme mit Fans der Gäste. Klar wurde gefrotzelt, aber es ist halt nicht so grob wie im Fußball hier. Es war ein großes Miteinander", sagt er.

Und dieser Ausflug hatte seine ganz besonderen Nachwehen - im wahrsten Sinne des Wortes. Es kam der Tag, als im Hause Mirsch Nachwuchs unterwegs war. "Und da unterhält man sich und stellt fest, dass Aaron ein wirklich schöner Name ist", bemerkt er und grinst. Tatsächlich erhielt der Filius jenen an den Packers-Spielmacher erinnernden Vornamen. Man sei sich da auch immer einig gewesen, einzig über den möglichen Mädchenname habe man ausführlicher diskutiert. Doch damit nicht genug: Für den Sohnemann gab es schon zur Geburt eine Aaron-Rodgers-Puppe, die die Eltern nun proaktiv dem Jungen als seine "Lieblingspuppe" verkaufen. "Mal schauen, ob das klappt", sagt Mirsch. Der kleine Aaron ist zehn Monate alt - und greift des Nachtens wirklich gern auch zur Rodgers-Puppe.

Selbst habe er es nie probiert mit dem Football. Aus Mangel an Gelegenheit in diesen Breitengraden etwa? Mirsch laviert. "Nun", sagt er, "ich bin im Fitnessstudio in Weimar tatsächlich mal von ein paar Offensivspielern der Jenaer Hanfrieds angesprochen worden, ob ich nicht mal zum Training kommen will". Von der Statur her sei er ja ein Tight-End, eine Offensivkraft, die sowohl den Weg freiblocken kann als auch selbst zum Passempfänger wird. "Aber es blieb ein Traum. Ich bin niemals hingegangen. Vielleicht wollte ich mich einfach nicht von Leuten verkloppen lassen, die das auch wirklich können", sagt er und lacht. Ein Spiel der Hanfrieds hatte er auch mal besucht. Aber es habe ihn nicht "so angemacht" wie jene Partien der NFL.

Brady und Rodgers kämpfen um Finaleinzug

Nun also folgt der Sonntag. Das Spiel der Spiele, in der die Legenden Brady und Rodgers um den Einzug in den Super Bowl kämpfen. Mirsch gibt zu, dass ihm die New Orleans Saints als Kontrahent lieber gewesen wären, als die immer stärker werdenden Freibeuter aus Tampa. "Gegen die haben wir in der regulären Saison schön den Arsch voll gekriegt", erinnert er sich. Nun müsse man einen richtigen Kampf liefern, um das Spiel zu gewinnen. Das heiße Duell gibt's live im deutschen Fernsehen. Und Martin Mirsch samt Gattin wird sich das nicht entgehen lassen.