Der ausgebootete DDR-Meister

Der 76-jährige Joachim Posselt erzählt in seiner Wohnung in Gera-Röppisch über seine erlebnisreiche Fußballer-Laufbahn, an deren Anfang er 1967 mit dem FC Karl-Marx-Stadt DDR-Meister wurde.

Er hatte das Zeug zum Fußball-Nationalspieler, wie sein Karl-Marx-Städter Meistertrainer Horst Scherbaum 1967 in einem Interview verkündete. Unterm Strich stehen für Joachim Posselt aber nur 47 Einsätze in der DDR-Oberliga und sieben Treffer zu Buche.

Mit dem FC Karl-Marx-Stadt holte sich der gebürtige Pausaer in der Saison 1966/67 überraschend den DDR-Meistertitel. "Das war eine Traumsaison. Normalerweise waren wir nur Mittelmaß. Aber in dem Spieljahr lief alles perfekt. Mit Dieter Erler - wäre Walter Ulbricht nicht gewesen, hätte er bei Real Madrid gespielt - und dem späteren Jenaer Eberhard Vogel hatten wir zwei Nationalspieler in unseren Reihen, die uns auf den richtigen Weg gebracht haben", verrät der mittlerweile 76-jährige Joachim Posselt in seiner Wohnung in Gera-Röppisch.

Begonnen hatte er einst in Pausa, das damals im Kreis Zeulenroda lag. Schnell wechselte er zu Wismut Plauen, das sich später in Motor Wema umbenannte und mit Posselt in der zweitklassigen DDR-Liga kickte. "Durch das Raster der Talentsichtung im Bezirk Gera bin ich damals gefallen. Sonst wäre ich wahrscheinlich in Jena gelandet", so Posselt. 1963 stand der 1,78 Meter große Mittelfeldspieler vor einer Teilnahme am Uefa-Junioren-Turnier in England, doch wurde der DDR-Auswahl aufgrund eines damaligen Nato-Beschlusses die Einreise verweigert.

"Stattdessen haben wir an einem Turnier in Bulgarien teilgenommen, das natürlich kein Ersatz war", erinnert sich Joachim Posselt, der seine Zelte in Plauen abbrach und auf Drängen des DDR-Fußballverbands in Karl-Marx-Stadt anheuerte. Nach Platz sieben in der Saison 1965/66 mit 15 Posselt-Partien drehten die Bezirksstädter aus Westsachsen 1966/67 auf. "Alles lief wie am Schnürchen. Zwar sind wir nur mit einem 0:0 bei Aufsteiger Wismut Gera im Stadion der Freundschaft gestartet, haben aber schon am siebenten Spieltag mit einem 2:0-Erfolg beim 1. FC Lok Leipzig die Tabellenführung übernommen", weiß der Geraer, der das 2:0 in der 76. Minute noch besonders in Erinnerung hat. Nach einer Kombination beginnend am eigenen Strafraum erhielt Joachim Posselt ein Zuspiel von Eberhard Vogel, spielte noch einen Doppelpass mit seinem Kumpel Manfred Lienemann und vollendete überlegt.

"Der Treffer hätte in jedem Lehrfilm Aufnahme finden können", so der damals 22-Jährige, der insgesamt fünf Saisontreffer (gegen Lok Stendal, Dynamo Dresden, Lok Leipzig, Hansa Rostock und den FC Carl Zeiss Jena) erzielte. In der offiziellen Statistik wurde ihm der Treffer gegen Stendal aber nicht zugesprochen. "Damals hat mich das nicht gestört. Heute im Nachhinein nervt mich das schon", ärgert er sich. Schon drei Spieltage vor Schluss sicherte sich Karl-Marx-Stadt den Meistertitel, hatte am Ende sieben Punkte Vorsprung.

Joachim Posselt war die gesamte Saison ohne Fehlminute geblieben. Einer der Väter des Erfolgs war Assistenztrainer Herbert Naumann. "Für mich hatte er mehr Anteil am Titel als Cheftrainer Horst Scherbaum. Mit dem späteren Weltmeistertrainer Helmut Schön hatte Naumann einst beim Dresdner SC gekickt. Er hat uns alles am Ball vorgemacht, mit uns unverheirateten Kickern vormittags individuell trainiert. Mir hat das den Durchbruch beschert", verrät der linke Mittelfeldspieler, der auf dem Platz wohl in jedem Spiel die meisten Kilometer absolvierte. "Ich sollte Dieter Erler den Rücken frei halten, den gegnerischen Spielmacher ausschalten und selbst in der Offensive torgefährlich werden. Alles ist mir in dieser Saison sehr gut gelungen", erzählt er stolz.

Im Europapokal gegen Anderlecht

Als DDR-Meister traf Karl-Marx-Stadt in der Folgesaison im Europapokal auf die Belgier vom RSC Anderlecht. Beim 1:3 zu Hause kam Joachim Posselt zum Einsatz. "Horst Scherbaum hatte die Brüsseler eine Woche vorher zwar beobachtet, uns dann aber doch falsch eingestellt", kritisiert Posselt, der im Rückspiel nicht spielte, weil ihn nach dem Flug extreme Übelkeit plagte. Am 23. September 1967 bestritt er zudem in Weimar gegen Ungarn sein einziges U 21-Länderspiel für die DDR.

Nach sechs Oberliga-Spieltagen war dann aber schon Saisonende für den Mittelfeldspieler. Zum 1. November wurde er zur Nationalen Volksarmee eingezogen. Zum Verhängnis wurden ihm einige unbedachte Äußerungen im angetrunkenen Zustand bei einer Rumänien-Reise der Karl-Marx-Städter. "Ich wurde gesperrt und fand mich kurz darauf beim DDR-Ligisten Vorwärts Leipzig wieder. Die Uniform hatte ich jeden Freitag beim Morgenappell an. Ansonsten haben wir nur Fußball gespielt", so Posselt, der ein Angebot von Vorwärts Berlin ablehnte, stattdessen bei Chemie Leipzig mit trainierte.

Ein Wechsel war schon fast beschlossene Sache. "Doch am Freitag vor dem ersten Einsatz gegen den HFC kam ein Telegramm vom Deutschen Fußball-Verband, in dem stand: Posselt ist bis zur weiteren Klärung der Angelegenheit gesperrt", erinnert sich der spätere Geraer, der mit Rücksicht auf das Engagement der Leutzscher später auch ein Oberliga-Angebot vom Stadtrivalen 1. FC Lok Leipzig ausschlug. "Ich habe in meiner Laufbahn einige falsche Entscheidungen getroffen", äußert er sich nachdenklich.

Spiele nur noch in der DDR-Liga

Mehr als DDR-Liga war in der Folge für ihn nicht mehr erlaubt. Auf der Suche nach einem Maschinenbau-Studienplatz in Schmalkalden fündig geworden, kickte Joachim Posselt in der Saison 1970/71 für Kali Werra Tiefenort, ehe er zwölf Monate später von Wismut Gera abgeworben wurde. "Trainer Heinz Ernst und Heinz Hergert haben mich nach Gera gelotst. So konnte ich wieder in der Nähe meiner Eltern in Pausa sein", begründet er seinen Wechsel, den er zu keiner Zeit bereute.

Mit Wismut schaffte er nach zwei vergeblichen Anläufen 1977 den Aufstieg in die DDR-Oberliga, für die er weiterhin aber gesperrt war, was mit Bernd Kraus einen weiteren Leistungsträger im Team betraf. Bei den Geraern stand er in der Hackordnung weit oben. "Mit meiner Erfahrung habe ich die jungen Spieler geführt. Da fielen auch mal härtere Worte auf dem Platz. Aber ich habe eben nicht gerne verloren", so Posselt, der dann unter Rainer Trölitzsch für Landbau Bad Langensalza vier Jahre in der DDR-Liga auflief, aber weiter bei der Wismut auf dem Schacht arbeitete.

In der Saison 1979/80 traf er beim 3:0-Erfolg gegen die Geraer per Kopf nach einer Ecke gegen Torwart Bernd Wiegner ins Schwarze. 1981 holt ihn Trainer Hans Speth zur Wismut zurück, wo er seine Laufbahn Ende 1982 mit 38 Jahren beendete. Dem Fußball blieb er als Trainer weitere 30 Jahre in erster Reihe erhalten, betreute unter anderem Motor Zeulenroda, in der Wendezeit Elektronik Gera und den FC Blau Weiss Gera sowie später den TSV Gera-Westvororte, Elstertal Bad Köstritz, den 1. SV Gera, Elstertal Silbitz/Crossen und nochmals die Geraer Westvororte-Elf.

"Mit dem Fußball habe ich abgeschlossen. Die Spieler von heute würden mich gar nicht mehr verstehen", glaubt er, der seine Erfahrung als DDR-Meister von 1967 an zwei Kicker-Generationen weitergegeben hat.