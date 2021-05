Vereinschef Gunther Batzke (rechts) mit seinem Stellvertreter Carlo Sergioli im November 2019 kurz nach der Eröffnung der Tennishalle im Heinepark. In der neuen Tennishalle des TV Am Saalebogen darf derzeit noch kein Tennis gespielt werden, dafür steht der Verein auf dem Außengelände in den Startlöchern.