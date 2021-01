Der Weimarer Hagen Schmidt veröffentlicht eigenen Podcast

Trash Talk - zu deutsch: ein bisschen dummes Zeug erzählen. So heißt der Podcast von Hagen Schmidt. Der Weimarer ist der führende Kopf im Basketball der Goethestadt. Er koordiniert die Aktivitäten im Nachwuchs, ist selbst Assistenztrainer von Regionalligist Culture City Weimar. Normalerweise sind das 60-Stunden-Wochen, wie er berichtet. "Gerade hält es sich in Grenzen. Da kommt man eben auch mal auf andere Gedanken ...", sagt er und lacht. Und so war die Idee rasch geboren, einen Podcast über den Basketball zu machen. Gemeinsam mit Sami Younis geht er in unregelmäßigen Abständen tiefgründig auf seinen Sport ein.

Zu hören sind die jeweils 45 bis 60 Minuten über den Dienst "Spotify". Ein eigenes Logo hat man sich auch gegeben. "Zwei Typen auf dem Parkett, die sich vollpöbeln", sagt Schmidt und grinst. Ja, das sei genau das richtige, um in diesen schwierigen Zeiten den Humor nicht zu verlieren. Er und sein Kumpel verfolgen schon lange die amerikanische Liga NBA und hätten schon lange herumgesponnen, sich doch mal ausführlicher diesem Thema zu widmen. Ein Podcast sei da das richtige Mittel. "Wir haben uns dann einfach ein paar Mikrofone gekauft und haben losgelegt."

Schon nach kurzer Zeit kamen viele E-Mails als Reaktion an, bereits 130 Leute folgen dem Duo auf Instagram, 110 Abonnenten gibt es bei Spotify. "Es ist nicht kommerziell und es muss Schritt für Schritt wachsen. Wir machen das am Ende für uns", erklärt der Weimarer. Man "nerde" über Basketball, versucht, dem Struktur zu geben und es eben auch für alle erklärbar zu machen. Es gehe auch darum, all jenen, die keine Ahnung von diesem Sport haben, die Sprache zu erklären. "Viele Freunde von uns sagten, es sei ja nett, mal unsere Stimme so zu hören. Aber sie verstehen einfach nicht, was wir da erzählen. Also nehmen wir jetzt eine Folge auf, in der wir typische Begriffe einfach mal erklären."

Die Resonanz bislang sei positiv. Seine eigenen Spieler hören ebenso zu wie völlig wildfremde Menschen. Demnächst plane man einen Fragen-Podcast, wo jedermann vorab seine Frage an die beiden loswerden kann - und dann würden sie direkt in der Sendung auch beantwortet. Noch sei es sehr NBA-lastig, das habe aber einen Grund. "Die deutschen Mannschaften sind in vielen Dingen sehr diskret, da bekommt man nicht so viel raus. Aber wir wollen auch mal über die Pro-A oder die BBL quatschen", sagt Schmidt.

Aufgenommen wird quasi getrennt, da Schmidt in Weimar und Younis in Leipzig wohnt. "Wir schalten dann die Audiospuren zusammen und hinterher gibt es noch einen technischen Feinschliff", erklärt der Basketball-Trainer.

An diesem Wochenende wird der dritte Teil hochgeladen - reinhören lohnt sich auf alle Fälle, bemerkt Schmidt. Es sei wieder Trash Talk vom feinsten ...