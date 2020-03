Benjamin Keller (Mitte) sucht nach einer Lücke in der Ehrenhainer Abwehr. Nach der Geraer 6:7-Schmach vom August steht am Sonnabend das Rückspiel an.

Gera/Ehrenhain. Fußball, Thüringenliga: Nach der 6:7-Schmach vom Hinspiel will Wismut Gera in Ehrenhain Revanche nehmen. Auch der Gastgeber hat etwas gutzumachen

Derby in Ehrenhain mit besonderer Brisanz

Es ist schon ein besonderes Spiel, das am heutigen Sonnabend um 14 Uhr in der Fußball-Thüringenliga zwischen den SV 1879 Ehrenhain und der BSG Wismut Gera angepfiffen wird. Die Besonderheit liegt nicht unbedingt darin, dass der Tabellenzweiten auf den -dritten trifft. Brisanz atmet die Begegnung durch das Hinspiel, in dem die Geraer am Steg nach 65 Minuten schon mit 6:2 vorn lagen, den Platz am Ende jedoch als 6:7-Verlierer verlassen mussten. Damit schaffte es die Partie sogar in die überregionalen Schlagzeilen.

„Die Schmach von damals können wir nicht wieder gutmachen. Aber zumindest bin ich mir sicher, dass, falls wir wieder sechs Tore schießen, wir dann nicht wieder sieben Gegentreffer kassieren werden“, meint Wismut-Trainer Marcus Dörfer. „Ehrenhain kommt über die Physis, spielt einen sehr geradlinigen Fußball. Da könnte ihnen der wahrscheinlich tiefe Untergrund entgegenkommen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass das Spiel ausfällt“, sagt der Geraer Coach, der im Vergleich zur Vorwoche wieder auf den da noch gelbgesperrten Benjamin Keller zurückgreifen kann. Hinter dem Einsatz von Tom Praeger steht wegen Adduktorenproblemen ein ernsthaftes Fragezeichen. Für Marcel Kießling kommt die Begegnung nach seiner Zehenverletzung noch zu früh. „Es wird kein schönes Fußballspiel werden. Die Mittelfeldspieler werden den Ball wohl meist von unten sehen. Dadurch wächst die Bedeutung der zweiten Bälle und der Zweikämpfe“, so Marcus Dörfer. Während die Orange-Schwarzen zum Rückrundenstart gegen Sondershausen mit 2:0 die Oberhand behielten, musste Ehrenhain beim Tabellenvorletzten Wacker Teistungen eine bittere 0:1-Niederlage in der Nachspielzeit hinnehmen. „Die Niederlage haben wir verdaut. Mal gewinnt man in letzter Minute, mal verliert man. So läuft das im Fußball. Jetzt sind aber alle heiß auf das Derby“, erklärt Ehrenhains Trainer Jörg Böckel. Auch Torjäger Christopher Lehmann hat seinen verschossenen Elfmeter von Teistungen gut weggesteckt. „Ihn brauche ich da nicht aufzubauen. Er ist so erfahren, dass er das wegsteckt und sich sofort wieder auf die nächste Aufgabe fokussiert“, weiß der Trainer. Die Wettervorhersage ist nur wenig erbaulich. Am Sonnabend soll sogar die eine oder andere Schneeflocke fallen. Der Platz liegt im Wald, wo kaum Wind zum Abtrocknen der Fläche hinkommt. Auf einige Spieler muss auch Ehrenhain verzichten. Manuel Bethke, Tommy Himstedt, Christian Clasen, Silvio Ollert und Tom Ebersbach stehen nicht zur Verfügung. „Drei Punkte sind unser Ziel. Wir haben keine Angst vor Wismut Gera, wissen genau, wo wir dem Gegner weh tun können. Wir spielen zu Hause und wollen unsere gewachsene Spielstärke unter Beweis stellen“, gibt sich Jörg Böckel kämpferisch. Wegen der Gefahr eines Spielausfalls hatten beide Vereine schon miteinander kommuniziert. Einen Verlegungstermin auf den 20. Mai, den Mittwoch vor Himmelfahrt, hatte der Thüringer Fußballverband aber bereits abgelehnt. Bis dahin ist aber nur noch das Osterwochenende bisher spielfrei, wobei Wismut Gera am Ostersonnabend schon einen freundschaftlichen Vergleich gegen Kali Werra Tiefenort vereinbart hat.