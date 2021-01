DHB-Pokal soll der Saisonretter für den THC werden

Bad Langensalza. Die verkorkste Saison will der Handball-Bundesligist Thüringer HC mit dem Gewinn des DHB-Pokals retten. Am Samstag ist Metzingen zu Gast.

Die Champions League 2021/2022 ist Utopie, auch die Teilnahme an der European League in der kommenden Saison ist für den Thüringer Handball-Bundesligisten Thüringer HC in die Ferne gerückt. THC-Trainer Herbert Müller aber will das Ziel nach der Niederlage in Neckarsulm und dem Abrutschen auf Platz sechs nicht korrigieren. „Es ist noch ein langer Weg“, sagt er und erwartet in der zweiten Saisonhälfte noch „viele Überraschungen“.