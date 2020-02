Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Qual der Wahl beim FC Carl Zeiss Jena

Entwarnung beim FC Carl Zeiss Jena: Sowohl Maximilian Rohr, als auch Nico Hammann können aller Voraussicht nach am Sonnabend im Heimspiel gegen den SV Meppen auflaufen. Die beiden Defensivspezialisten mussten beim 1:1 bei Waldhof Mannheim am Sonntag vorzeitig vom Feld. Offensichtlich plagten sie Krämpfe bei der laufaufwendigen Partie.

Am Montag nahmen beide aber schon wieder am Auslaufen der Mannschaft teil. Nach Informationen von Vereinssprecher Andreas Trautmann haben sich beide nur leichte Blessuren zugezogen. Am Dienstag ist bei den Thüringern ein Ruhetag geplant, ehe am Mittwoch mit zwei Trainingseinheiten die Vorbereitung auf das Spiel gegen die Niedersachsen beginnt.

Interimstrainer René Klingbeil hat gegen Meppen dann die Qual der Wahl, was seine Aufstellung betrifft. Mit Kilian Pagliuca, Meris Skenderovic und Pierre Fassnacht kehren nämlich gleich drei gesperrte Spieler zurück. Fassnacht und Pagliuca waren zuletzt Stammspieler. Mit Stürmer Joy-Lance Mickels, der zu einem Kurzeinsatz kam, war in Mannheim zudem schon ein Spieler im Kader, der zuvor noch angeschlagen war.

Auf der Liste der Langzeitverletzten stehen damit nur noch Justin Schau, Manuel Maranda (beide Haarriss im Fuß) sowie Eroll Zejnullahu (Adduktoren-Probleme).

