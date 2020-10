Die verschiedenen Gesichter der TSG Bau Remschütz

Treffsichere Remschützer: An der Anzeigetafel hatte man am Wochenende richtig viel zu tun; der Aufsteiger hat nach Spitzenreiter Großbreitenbach mit insgesamt 21 Toren die zweitmeisten Treffer aller KOL-Teams erzielt.

Mit einem überraschend klaren 6:2 (1:2)-Derbysieg springt der Aufsteiger TSG Bau Remschütz in der Fußball-Kreisoberliga auf den vierten Tabellenplatz. „Wir müssen schon zugeben: Wir sind überrascht, dass es derzeit so gut läuft“, sagt TSG-Trainer Clemens Möller. Denn mit der Platzierung sind die Rand-Saalfelder wieder das beste Team aus dem Landkreis in dieser Liga.