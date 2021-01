Die Wurzeln in Schleiz: Das Marshal-Team Stoppe

Das 24-Stunden-Rennen in Le Mans, Formel 1-Läufe auf dem Nürburgring oder MotoGP auf dem Sachsenring zählten zu den absoluten Highlights der Sportwarte des Marshal-Teams Stoppe. Die Truppe engagierter Streckenposten sorgte mit ihrem Wissen für Sicherheit auf Europas Rennstrecken. Noch heute sind viele Mitglieder der damaligen Mannschaft in verschiedenen Funktionen an Rennpisten aktiv.

Die Wurzeln des Marshal-Teams sind auf dem Schleizer Dreieck zu suchen. 1968 fungierte hier Peter Stoppe erstmals als Sportwart. Die Leidenschaft für den Motorsport nahm auch sein Sohn Sven in Besitz, der seit Mitte der 1980er regelmäßig am Dreieck als Streckenposten agierte.

Wie der Vater, so der Sohn

1996 war Sven Stoppe einer der wenigen fremden Sportwarte bei der Eröffnung des neuen Sachsenrings. Seine Arbeit überzeugte, sodass Stoppe auch in den folgenden Jahren gebeten wurde, zurückzukehren. Stoppe konnte einige Sportwarte, die alle aus dem Umfeld des Schleizer Dreiecks stammten, dafür gewinnen, ihn zu begleiten. Die Schleizer besetzten beim ersten Motorrad-Weltmeisterschaftslauf 1998 bereits einen kompletten Streckenabschnitt mit fünf Posten.

"Um administrative Aufgaben effektiver zu realisieren, keimte die Idee zur Gründung eines Vereins", erinnert sich Sven Stoppe. Das Thema Sicherheit war ein wichtiger Fakt. "Ein Feuerunfall hatte uns veranlasst, feuerfeste Overalls zu beschaffen. Das ließ sich als eingetragener Verein leichter verwirklichen."

20 Wochenenden im Jahr für den Rennsport

Im November 2001 wurde in Gefell das Marshal-Team Stoppe aus der Taufe gehoben. Zwischenzeitlich setzte sich die Mannschaft aus über 60 Vereinsmitgliedern zusammen. An bis zu 20 Wochenenden im Jahr waren die Marshals gefragt auf Europas Rennstrecken. Ihr Hauptaugenmerk legte die Truppe auf Automobilrennen. Aber auch die Veranstaltungen auf dem Schleizer Dreieck lagen den Sportwarten am Herzen.

2004 kam es zur Fusion des Marshal-Teams und des Freundeskreises Schleizer Dreieck zum Automobilclub Schleizer Dreieck. Die Streckenposten blieben wichtiges Element des jungen Vereins und repräsentierten den Ostthüringer Kurs.

Sven Stoppe ging eigene Wege und wurde zum Renndirektor der DTM berufen. Sein Pendant im Zweiradsport ist der Schleizer Stefan Beck. Damit standen 2020 zwei ehemalige Mitglieder des Marshal-Teams Stoppe an der Spitze von der jeweils höchsten Motorsportserie in Deutschland.