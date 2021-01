Dinah Eckerle: Nächste Station Dänemark

Erfurt/Bad Langensalza Die frühere THC-Torhüterin wechselt im Sommer zu Esbjerg, kann sich in Zukunft aber auch eine Rückkehr in die Handball-Bundesliga vorstellen.

Wird es eine Rückkehr in die Bundesliga geben? „Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen“, sagt Dinah Eckerle. „Ich bin erst 25. Ich habe noch einige Jahre vorm mir“, schiebt die deutsche Nationaltorhüterin nach. Einige gute Adressen gäbe es. Ihr Weg führt die frühere THC-Torfrau zunächst aber nach Skandinavien.

Im vergangenen Sommer von Bietigheim nach Ungarn, im Spätherbst nach Frankreich und ab kommendem Juli dann in Dänemark: Dinah Eckerle wird in der nächsten Spielzeit beim Team Esbjerg halten. Wie der Zweite der dänischen Liga auf seiner Website mitteilte, unterzeichnete die 25-Jährige einen ab Juli geltenden Zwei-Jahres-Vertrag. Beim Champions-League-Teilnehmer wird sie mit Rikke Poulsen ein Gespann bilden und die Norwegerin Rikke Marie Granlund ersetzen, die den dänischen Top-Verein im Sommer verlässt. Bis zum Ende dieser Saison bewacht sie den Kasten bei Metz. Nach der Vertragsauflösung mit Siofok hatte der französische Erstligist auf die Kreuzband-Verletzung einer seiner Torhüterinnen reagiert und sich für ein halbes Jahr die Dienste der Deutschen gesichert.

"Esbjerg vergleiche ich ein bisschen mit dem THC"

Im Blick nach vorn dachte Dinah Eckerle kurz auch über ein Zurück in die Handball-Bundesliga nach. „Als das Angebot aber von Esbjerg kam, war schnell klar, dass ich dorthin gehe“, erklärt Dinah Eckerle. „Zum einen, weil es eine super Mannschaft ist, die auch in der Champions League in der Lage ist, gut mitzuspielen. Und zum anderen ist es ein sehr familiärer Verein“, erklärte sie und zieht Parallelen. „Ich vergleiche ihn ein bisschen mit dem THC. Das hat mir sehr gefallen. Dort habe ich mich immer wohlgefühlt.“

In Esbjerg trifft Eckerle mit Rückraumspielerin Sonja Frey auf eine Bekannte aus gemeinsamen Zeiten beim Thüringer HC. Die Österreicherin, die von 2012 bis 2016 für den Klub von der Salza spielte, bestätigte die einstige Teamkollegin in ihrer Entscheidung.

Neun Jahre beim THC

Im Jugendalter war Dinah Eckerle 2009 nach Thüringen gekommen, lernte am Sportgymnasium Erfurt, schaffte am Anhieb den Sprung in das Bundesliga-Team des THC und entwickelte sich dort zur Nationaltorhüterin. Nach sechs Meistertiteln, zwei Pokalerfolgen und drei Supercup-Gewinnen wechselte die aus Leonberg stammende Handballerin nach Bietigheim, bis es sie im zurückliegenden Sommer ins Ausland zum ungarischen EHF-Cup-Sieger Siofok zog. In der Folge von wirtschaftlichen Problemen endete das Kapitel im Herbst. Und ein neues begann für die 25-Jährige in Metz.

Der Führende der französischen Meisterschaft sieht in der Deutschen einen „Medical Joker“. Ein Trumpf, der nach dem Kreuzbandriss einer seiner beiden Stamm-Torhüterinnen im Titelkampf mit dem ärgsten Rivalen aus Brest stechen soll. Angekommen fühlt sich Dinah Eckerle inzwischen. Nicht zuletzt, nachdem sie am Wochenende in der Champions-League-Partie gegen Rostow am Don von Beginn an halten durfte. In gut 40 Minuten trug sie zum 27:26-Sieg bei. Die erste Niederlage für den Gruppenersten aus Russland.