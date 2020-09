Drei Teams ohne Sieg aus Erfurt und Sömmerda

Für Tom Göbel (links gegen Laurin Jordanland) und seine Büßlebener geht es zu der noch erfolglosen SG An der Lache/Concordia.

Erfurt. Fußball-Landesklasse: Die Stimmungslage in Walschleben, Sömmerda und An der Lache vor dem Derbywochenende.

Drei Pflichtspiele, kein Sieg: Die Vorzeichen vor dem Landesklasse-Wochenende scheinen sich in Walschleben, beim FSV Sömmerda und bei An der Lache/Concordia auf einen flüchtigen Blick zu gleichen. Vorm dritten Spieltag warten sie alle auf den ersten Dreier, zuletzt sind sie alle in der ersten Landespokalrunde gescheitert.