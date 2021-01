„Dribbelküntler“ als Akrobat: SV 09 Arnstadt erneut erfolgreich

Starker Endspurt: Die E-Sportler des SV 09 Arnstadt holen in der Premiership Two nach zwei Siegen und einem Unentschieden weiter auf.

Arnstadt. Die E-Sportler des SV 09 Arnstadt kommen kurz vor Saisonende der NGL Pro Club Premiership Two immer besser ins Spiel. Nach dem 2:0-Sieg über den FC Stadlau folgte nun am verlängerten Wochenende ein weiterer Husarenstreich. Sonntag siegten die Arnstädter gegen den Greifswalder FC II 4:1, Montag folgte gegen den bisherigen Dritten FC Eintracht Bamberg eine mitreißend erfolgreiche Abwehrschlacht, die 0:0 endete.

Damit haben die „Nullneuner“ Gamer, die mit elf online verknüpften eigenen Spielern an der PlayStation 4 das beliebten FIFA-21-Spiel gegen elf zugeschaltete gegnerische Akteure bestreiten, den Anschluss zum Tabellenvorletzten FC Stadlau fast geschafft. Zwei Punkte fehlen nur noch, nachdem die Arnstädter durch zwei Siege und ein Unentschieden innerhalb nur einer Woche sieben Punkte gutmachten, nachdem sie zuvor 13 Spieltage lang nur einen Zähler beim 0:0 gegen den FC Mecklenburg Schwerin errangen.

Gegen den Greifswalder FC gewannen die "Nullneuner" mit 4:1. Auch Dank der erneuten Treffsicherheit von „estrac82“, der zweimal traf und Sebastian Hartung, der als Kapitän auch die meisten Ballbesitze als „ErfurterJunge85“ verzeichnete. Im wahren Fußballer-Leben spielt er für Wachsenburg Haarhausen. Das Arnstädter Teams ist deutschlandweit aufgestellt. Die Spieler kommen aus Arnstadt, Erfurt, aber auch aus Hamburg, Duderstadt oder Gießen.





Beim 0:0 gegen Bamberg glänzte neben Käpt’n Hartung besonders der virtuelle Keeper Mario Hilderbrandt aus Stotternheim, der als „Dribbelkünstler“ für Furore sorgte und in der Schlussphase zweimal spektakulär parierte.

Die NGL Pro Club Premiership ist die erste Pro-Club-Liga für das beliebte Computerspiel FIFA 21 mit Mannschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Serie ist Deutschlands größte Community für Computerspieler mit PlayStation 4 und dem beliebten Konsolen-Game. Mehr als 7500 aktive Spieler in mehr als 200 Vereinen sind dort bereits aktiv. In den beiden Schlussrunden hoffen die SV-09-Spieler nun noch die „Rote Laterne“ abhängen zu können. Ein Sieg könnte da schon reichen.