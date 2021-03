Duderstädter "Mo" hält Fußballer in der Krise fit

Mohamed Alayan (hier mit seinen beiden Töchtern Dalia (l.) und Hannah) trainiert in einer Halle in Duderstadt nicht nur Eichsfelder Nachwuchsfußballer.

Not macht bekanntlich erfinderisch -- und fordert die Kreativität heraus. Diese besaß der Duderstädter Mohamed Alayan und baute in der Coronazeit eine stillgelegte KFZ-Werkstatt in dem Eichsfeldstädtchen in eine kleine, 70 Quadratmeter große Fußballhalle um. "Ich hatte mir auch in Leinefelde ein Objekt angeschaut, das war aber zu groß", erzählt der zweifache Familienvater, den alle seit kleinauf nur liebevolle "Mo" nennen und der heute seinen 36. Geburtstag feiert.